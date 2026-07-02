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Mueren cuatro personas tras chocar un tren con un minibús en el noroeste de Ucrania

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Al menos cuatro personas han muerto este jueves tras chocar un tren con un minibús en la localidad de Kvasiliv, situada en la provincia de Rivne (noroeste), según han confirmado las autoridades, sin que por ahora estén claras las causas del suceso.

La Policía de Rivne ha indicado en un comunicado que el suceso ha dejado en un inicio tres muertos y varios heridos, antes de confirmar el fallecimiento de una cuarta persona. "La Policía y los servicios de emergencia están trabajando en el lugar", ha señalado.

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"Las circunstancias de la tragedia están siendo determinadas", ha manifestado en un mensaje en redes sociales, sin dar más detalles sobre la colisión, que ha tenido lugar en torno a las 14.00 horas (hora local).

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