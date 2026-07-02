Los bomberos de la Diputación de Badajoz centran su búsqueda de supervivientes en una urbanización turística

El equipo especializado del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ha centrado su trabajo en la búsqueda de supervivientes en la ciudad costera venezolana de La Guaira, en el epicentro de la tragedia.

De este modo, sigue inmerso en las labores de búsqueda y rescate tras su llegada el pasado sábado a Venezuela para participar en el dispositivo internacional desplegado como consecuencia de los devastadores terremotos que han sacudido el país.

El jefe de guardia del Parque del CPEI en Mérida José Manuel Bellorín, uno de los diez bomberos desplazados a Venezuela, ha realizado una actualización de los trabajos que están realizando en La Guaira, y ha explicado que en las últimas horas se han centrado en la urbanización turística de Playa Beach, en concreto en el edificio Ambar Beach.

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No obstante, pese a la "imprescindible" colaboración de la perra Luka que les acompaña, de momento no han podido localizar a ninguna persona con vida. "Aún así, no pierden la esperanza", ha señalado la diputación pacense en una nota de prensa en la que ha destacado que, como reconocen, la experiencia está siendo "muy enriquecedora" pese a las circunstancias.

"Salvar vidas después de un terremoto nunca es el trabajo de un equipo. En Venezuela, el Consorcio Provincial de Bomberos de Badajoz está trabajando codo a codo con equipos de búsqueda y rescate de todo el mundo e, igualmente importante, con los bomberos y paramédicos locales que mejor conocen estas comunidades", señalan.

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Asimismo, consideran que "esa combinación de capacidad internacional y conocimiento local es lo que hace posible los rescates". "Por eso, estamos agradecidos de trabajar junto a todos ellos".

UNA SEMANA

Una semana después de la catástrofe, y al igual que cientos de rescatistas de todo el mundo, los bomberos pacenses siguen trabajando "incansablemente" en la búsqueda de supervivientes. Su labor no está pasando "desapercibida" y, en este sentido, están recibiendo el cariño y numerosas muestras de agradecimiento por parte del pueblo venezolano.

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Los diez bomberos del CPEI, acompañados por Luka y más de 3.000 kilos de material especializado, trabajan integrados en el equipo ES Lusar PC, junto a efectivos de la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Murcia, formando un único contingente especializado en operaciones de rescate en estructuras colapsadas.

El operativo ha establecido su campamento base junto a la playa de Caracas, desde donde coordina las intervenciones en una de las zonas más castigadas por los seísmos.