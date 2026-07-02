Gabriela Guillén sale en defensa de Bertín Osborne tras su aparición en la lista de morosos de Hacienda

Intentando retomar la normalidad tras el duro revés que sufrió al regresar de 'Supervivientes' al descubrir que su negocio de estética ya no existía y que su socia y prima había 'desaparecido' dejándole una deuda de 60.000 euros, Gabriela Guillén no se ha perdido este miércoles el estreno de la obra teatral 'Las que gritan' y, como no podía ser de otro modo, ha actualizado en qué punto está su relación con Bertín Osborne y se ha pronunciado sobre la aparición del artista en la nueva lista de morosos de Hacienda.

"Voy paso a paso... Voy resolviendo las cosas de manera que se presentan. Paso a paso, pagando las deudas, que las estoy pagando yo" ha revelado, adelantando que aunque por el momento "estoy cumpliendo con mis obligaciones como profesional y como empresaria, en septiembre-octubre tengo otro proyecto que estoy trabajando en ello, es también con lo mismo de la estética, así que ya os enteraréis".

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Respecto a si ha recibido la ayuda del padre de su hijo David en estos duros momentos a nivel económico, la paraguaya ha reconocido que aunque "ahora tenemos muy buena relación, está muy implicado y me ayuda en todo lo que puede", es "sobre todo El Turronero el que ha sido y es un gran apoyo que siempre ha estado en todo lo que he necesitado de modo incondicional".

"Después de la tormenta siempre viene la calma, lamentablemente la tormenta ha sido dura pero bueno, por el bien de mi hijo ahora estamos muy bien y bueno yo le deseo todo lo mejor y nada, que siga la buena relación, esperemos que no se estropee por nada" ha confesado sobre Bertín, dejando claro que por su parte no hay impedimento para que las hijas del presentador conozcan por fin a su hermanito: "Siempre que se quiere se puede, ¿no? Habrá que conciliar un poco los tiempos y ver la forma de cuadrarlas y en vacaciones, ahora en agosto seguramente que, bueno, yo siempre pongo mi predisposición de que se vean, que se conozcan, y si quieren, pues mira".

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Lo que sí ha aclarado es que cree que en ese primer encuentro entre su David, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne debería estar ella presente porque "siendo el niño tan pequeño, pues debería de estar con él, claro. Obviamente que no lo puedo dejar solo". "De hecho hemos estado ahora en Sevilla. Hemos estado de vacaciones y hemos pasado a verle a su padre, después de que él estuvo en Madrid. Y hemos estado muy bien, por lo menos un par de días juntos y la verdad que muy bien" ha revelado con naturalidad.

Tras la aparición de Bertín en la lista de morosos de Hacienda por una deuda de 600.000 euros que el artista ha asegurado muy enfadado que no existe porque en abril pagó 1 millón de euros al Fisco, Gabriela se ha solidarizado con él y no ha dudado en mostrarle su apoyo, afirmando rotunda que "este país de verdad que es bastante injusto, mira que me ha dado todo, pero también el tema de los impuestos nos funden y yo me uno a esa protesta también, porque nos funden a impuestos". "Yo estoy ahora mismo solamente pagando, no tengo ningún tipo de beneficios y pagar y pagar y pagar. Yo creo que la gente correcta que queremos hacer nuestro trabajo tendríamos que tener un poco más de apoyo en vez de tantos impuestos" ha reivindicado hablando de su propia situación.

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Y aunque actualmente su relación es muy buena, la exconcursante de 'Superviviventes' ha dejado claro que no hay reconciliación posible: "Ya fue un amor y es un amor que... que va a estar siempre, o sea que no va a ser nuevo. Y otra persona pues bueno... no quiero un amor de verano no, que se quede. Y el amor ya lo tengo yo, o sea, que tiene que venir ya con condiciones" ha confesado.