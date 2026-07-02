El fabricante de armas KNDS aparca su salida a bolsa ante la volatilidad del sector de defensa europeo

El fabricante paneuropeo de armamento KNDS ha decidido posponer su oferta pública inicial (OPI) para cotizar en las bolsas de París y Fráncfort "ante la actual volatilidad del mercado en el sector de la defensa europea".

En este sentido, la empresa de sistemas de defensa terrestre ha indicado la intención de sus accionistas de reanudar el proceso una vez que las condiciones del mercado sean más favorables.

"KNDS y sus accionistas seguirán vigilando de cerca las condiciones de los mercados de capitales y estarán preparados para reanudar el proceso de salida a bolsa en cuanto las condiciones del mercado lo permitan", ha asegurado en un comunicado.

La decisión de la firma franco-alemana llega después de que 'Financial Times' apuntara las dificultades que la compañía estaba encontrando para convencer a los inversores de que respaldaran una valoración de más de 12.000 millones de euros.

KNDS había confirmado la semana pasada sus planes para llevar a cabo una OPI y solicitar la admisión a cotización y negociación del 20% de sus acciones ordinarias en las bolsas de París y Fráncfort, mientras que la francesa GIAT y la alemana KfW controlarían cada una un 40% del capital social ordinario del fabricante.

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El grupo preveía llevar a cabo colocaciones privadas entre inversores institucionales en diversas jurisdicciones, mientras que no tenía previsto realizar ninguna oferta pública en ninguna jurisdicción.

La compañía opera una plataforma industrial paneuropea con aproximadamente 11.000 empleados en 32 centros de producción y servicio en 12 países. En 2025, generó ingresos por 4.400 millones de euros, un EBIT de 661 millones y un flujo de caja libre de 980 millones de euros.

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De cara al presente ejercicio, KNDS prevé un crecimiento de los ingresos de alrededor del 30%, impulsado por una fuerte demanda en todos los segmentos. Se espera que KNDS Land Systems France continúe creciendo ligeramente por encima de su tasa de crecimiento de 2025, mientras que se prevé que KNDS Land Systems Germany acelere significativamente su crecimiento, que se espera que sea más del doble de la tasa alcanzada durante el período 2023-2025.

Asimismo, KNDS prevé lograr un flujo de caja libre superior a 250 millones de euros en 2026 (excluidos los costes relacionados con la salida a bolsa), mientras que el gasto de capital en activos fijos será de aproximadamente 750 millones de euros, impulsado principalmente por la expansión de KNDS Land Systems en Alemania.

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En el medio plazo, la compañía de armamento prevé unos ingresos anuales de entre 11.000 y 12.000 millones de euros, impulsados por un fuerte crecimiento en todos los segmentos y la aceleración del gasto mundial en defensa, destacando principalmente el impulso esperado de KNDS Land Systems Alemania, cuyos ingresos se prevé que se tripliquen aproximadamente con respecto a los niveles de 2025, mientras que los de KNDS Land Systems Francia y KNDS Ammunition aumentarán prácticamente al mismo ritmo y ligeramente por debajo del grupo.