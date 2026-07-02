Agencias

Casi 1,2 millones de migrantes pidieron regularizarse en España y el 50 % tiene ya permiso

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Madrid, 2 jul (EFE).- Un total de 1.174.000 personas inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno español y más de un 50 % de las peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y vivir en España. EFE

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