Vance dice que negativas de Irán sobre contactos con EEUU son una "táctica de negociación"

Washington, 30 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que las negativas públicas de Irán sobre la existencia de conversaciones con Washington responden a lo que calificó como una "táctica de negociación persa", en el marco de una entrevista televisiva en la que defendió que continúan los contactos técnicos entre ambos países.

En una entrevista en el podcast del analista conservador Michael Knowels, Vance señaló que existían conversaciones "puramente técnicas" programadas en continuidad con contactos previos, y sostuvo que estas se mantienen pese a las desmentidas de Teherán.

"Sin duda, tendrán lugar mañana", afirmó el vicepresidente.

Las declaraciones se producen en medio de versiones contradictorias sobre los contactos entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que Teherán había solicitado una reunión en Doha, capital de Catar, algo que el Gobierno iraní ha negado en público.

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Según la parte iraní, las discusiones previstas en Doha se centrarían en la implementación de un memorando de entendimiento que incluye cuestiones como la liberación de activos congelados y la mediación de terceros países, sin que existan conversaciones directas de paz en curso con Washington.

En paralelo, los emisarios estadounidenses,Jared Kushner y Steve Witkoff han viajado a Qatar para reunirse con mediadores regionales en un contexto de contactos indirectos entre ambos países para abordar asuntos como el programa nuclear, las sanciones y la estabilidad regional. EFE

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