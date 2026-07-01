Corea del Sur bate récord exportador en junio por el tirón de los chips y la IA

Seúl, 1 jul (EFE).- Las exportaciones surcoreanas superaron en junio por primera vez la barrera de los 100.000 millones de dólares, impulsadas por el avance histórico de los semiconductores y otros productos tecnológicos en pleno auge global por la inteligencia artificial (IA), según informó este miércoles el Ministerio de Industria surcoreano.

Las ventas al exterior de la cuarta economía de Asia crecieron un 70,9 % interanual hasta alcanzar los 102.250 millones de dólares, la mayor cifra mensual registrada hasta la fecha, según el informe del ministerio.

Con este resultado, Corea del Sur se convirtió en el cuarto país del mundo en registrar 100.000 millones de dólares o más en exportaciones mensuales, después de Alemania, China y Estados Unidos, dijo el ministerio.

El dato supone un hito para una economía altamente dependiente del comercio exterior, pero sobre todo refleja el peso creciente de los chips como motor estructural del país, en un momento de fuerte demanda de memoria para servidores, centros de datos y aceleradores de IA.

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Las exportaciones de semiconductores se dispararon un 199,5 % interanual en junio hasta los 44.820 millones de dólares, superando por primera vez los 40.000 millones en un solo mes, indicaron los datos.

Las exportaciones surcoreanas a China se dispararon un 92,1 %, apoyadas en el buen desempeño de los semiconductores, mientras que las destinadas a Estados Unidos crecieron un 78,6 %, impulsadas por la expansión de las inversiones en servidores de IA.

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En el conjunto del primer semestre, las exportaciones surcoreanas crecieron un 48,4 % interanual, sumando 496.700 millones de dólares, también un máximo histórico.

Los récords llegan apenas dos días después de que el Gobierno surcoreano presentara tres megaproyectos industriales en semiconductores, IA física y centros de datos de IA, con inversiones regionales valoradas por el Ejecutivo en al menos 1.461 billones de wones (unos 947.000 millones de dólares).

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La estrategia busca reforzar el liderazgo de Corea del Sur en chips de memoria, desarrollar la robótica avanzada y desplegar grandes centros de datos fuera del área metropolitana de Seúl, con Samsung Electronics y SK hynix, los dos mayores fabricantes mundiales de memorias, en el centro de la apuesta.

SK hynix, principal proveedor de memorias de alto ancho de banda (HBM) para Nvidia, llegó a superar el lunes y martes de la semana pasada a Samsung Electronics en capitalización bursátil, destronando a su rival que llevaba 26 años ininterrumpidos a la cabeza. EFE

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