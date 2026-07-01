Manuel Neuer se retira de nuevo de la selección alemana: "No me arrepiento de haber vuelto"

El portero alemán Manuel Neuer anunció este miércoles su retirada definitiva de la selección tetracampeona del mundo, después de caer ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y recalcó que no está "arrepentido" de haber vuelto tras su primera renuncia después de la Eurocopa de 2024.

"Había decidido conscientemente jugar para Alemania una vez más. Primero porque siempre me llena de profundo orgullo llevar la camiseta de la selección. Segundo, porque a los 40 años y con la experiencia de 4 torneos de la Copa del Mundo, quería apoyar a los jugadores jóvenes tanto dentro como fuera del campo y ayudar al fútbol de Alemania. A pesar del amargo final, no me arrepiento de este paso ni un segundo", reconoció el futbolista en sus redes sociales.

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Manuel Neuer admitió que la "temprana" eliminación de la selección alemana en el Mundial es "extremadamente decepcionante". "Claramente hemos quedado atrás de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este final duele mucho", añadió.

El portero internacional del Bayern de Múnich confesó que su decepción es "indescriptible". "Pero sigue existiendo una gran gratitud. Gracias por vuestro apoyo durante todos estos años y en este torneo", concluyó Manuel Neuer, quien quiso agradecer el apoyo de los aficionados alemanes.

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Neuer debutó el 2 de junio de 2009 con la selección de su país, con la que ha disputado 128 partidos y se proclamó campeón del mundo en la edición de Brasil en 2014, donde logró el reconocimiento del 'Guante de Oro'. Además, fue tercero en Sudáfrica en 2010, una de sus cinco participaciones en la Copa del Mundo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026).