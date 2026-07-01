El petróleo de Texas baja un 0,8 % ante negociaciones indirectas entre EE.UU. e Irán

Nueva York, 1 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este miércoles un 0,83 %, hasta 68,92 dólares el barril, ante las negociaciones indirectas que Estados Unidos e Irán mantienen en Doha a través de los mediadores cataríes.

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,58 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo observa atento el desarrollo de las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán con la mediación de Doha con la esperanza de que puedan impulsar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, se reunió este miércoles en Doha con el primer ministro y ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahman.

Ambos abordaron varios asuntos relacionados con la aplicación del memorando de entendimiento firmado con EE.UU. así como "los desafíos y obstáculos", según informó la agencia oficial IRNA.

Tras el encuentro, se ha celebrado otro con Pakistán, que también ejerce de mediador.

Por la parte estadounidense, los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, viajaron a Doha para reunirse con los mediadores cataríes.

El primer ministro y jefe de la diplomacia catarí, Mohamed bin Abdulrahman, conversó con los emisarios del presidente Donald Trump sobre "la evolución de las conversaciones, y los esfuerzos destinados a promover la seguridad y la estabilidad en la región a través del diálogo y la diplomacia", según un comunicado de la cancillería de Catar.

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Según explicaron fuentes cercanas a Al Jazeera, se han creado tres grupos de trabajo: uno para la desnuclearización de Irán, otro sobre financiación y otro sobre los fondos iraníes congelados por EE.UU. Los representantes de Washington y Teherán no tienen previsto reunirse durante esta ronda. EFE