El Gobierno reprocha a Feijóo sus críticas a la 'Ley de Nietos' cuando "lo llevaba en su programa electoral"

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha rechazado las críticas del Partido Popular a la llamada 'Ley de Nietos' que ofrece la nacionalidad española a los descendientes de represaliados por el franquismo que se fueron de España cuando, dice, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, llevaba esta medida "en su programa electoral" y la promovía en visitas a países como Argentina.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, la también ministra de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión ha achacado este "giro" en la política del PP a las exigencias de Vox por sus pactos en varias comunidades autónomas.

"En su propio programa electoral estaba llevando, contemplando y apoyando y anunciando y compartiendo con ciudadanos españoles en otras latitudes, medidas de este tipo", ha señalado en referencia a la etapa de Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia y sus viajes en campaña electoral a Sudamérica.

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En ese sentido, señala que el actual líder del PP viajaba "a determinados países comprometiéndose a esa reparación y esa justicia con personas que tuvieron que huir de la dictadura". Ahora, sin embargo, "sigue el dictado" de los acuerdos con la formación de Santiago Abascal.

La portavoz, además, hace hincapié en que esta medida está recogida en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 por la mayoría del Congreso de los Diputados y, por tanto, al rechazar su aplicación el PP se está oponiendo al "estado de Derecho", sostiene.

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"La cuestión de fondo es si aceptamos o no dar la nacionalidad a esas personas y hasta este momento había consenso", al respecto, ha indicado a continuación. A su juicio, esta es una posición "ultra, antisistema" que deja al PP fuera de la categoría de partido de Estado.

NO VA A LEER EL LIBRO DE CERDÁN

Por otro lado, Saiz ha asegurado que el proceso para llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) sigue su curso y cuenta con completarlo "en tiempo y forma", es decir, que haya una votación antes de que termine este año 2026.

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Además, al ser cuestionada por un posible adelanto de unos meses de las elecciones generales y que estas se celebren la próxima primavera, insiste en que serán en el año 2027 "cuando toque" y ha reiterado que la convocatoria es una prerrogativa del presidente Pedro Sánchez.

Finalmente, ha dicho que no ha leído el libro recientemente publicado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado por varias causas de corrupción, y no tiene intención de hacerlo aunque muestra "respeto" a "lo que haya querido contar".

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