Daniel Noboa felicita a Fujimori por triunfo en Perú y habla de "nueva era" en la región

Guayaquil (Ecuador), 1 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó este miércoles a la derechista Keiko Fujimori por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones de Perú y señaló que América Latina está entrando en una "nueva era" de liderazgo y de "Gobiernos comprometidos" con sus ciudadanos.

"América Latina está entrando en una nueva era. Una era de liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos. Felicitaciones Keiko Fujimori. Nuestros países tienen una oportunidad histórica para avanzar juntos", escribió en su cuenta de la red social X.

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Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral veintidós días después de la votación, y señaló que recibió los resultados con gran responsabilidad porque estará al frente de un país "dividido".

Con el conteo al 100 %, la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, que sumó un total de 9.173.755 papeletas, lo que significa una diferencia de menos de 50.000 votos entre ambos candidatos.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes, mientras que el 15 de julio, Fujimori recibirá las credenciales de presidenta electa y el 28 de julio será investida en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso a Sánchez en su cuarta postulación a la presidencia de Perú, después de haber perdido en segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021). EFE

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