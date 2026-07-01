(Crónica) Carreño y Jódar aplazan el billete para acompañar a Davidovich y Bouzas

El duelo español entre Rafael Jódar y Pablo Carreño no se pudo terminar este miércoles por falta de luz en una buena jornada para Alejandro Davidovich y Jessica Bouzas, quienes avanzaron a tercera ronda de Wimbledon, mientras que cayeron Dani Mérida y Sara Sorribes.

El choque español se reanudará este jueves por la mañana en la pista 2, con un 6-3, 3-6, 6-0, 1-2, para el asturiano. Carreño tomó las riendas con un espectacular tercer set, donde Jódar bajó mucho con su saque y se vio a merced de su rival. El madrileño tuvo un curso acelerado sobre hierba, con mucho resbalón fruto de la exigencia del partido, incluido el del inicio del cuarto parcial que le dejó mermado.

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Tras tres juegos de ese set y un parón por el médico, el partido quedó suspendido por falta de luz, a priori una opción de cambiar la inercia para Jódar. Después de su gran gira sobre tierra, el novato en el circuito ATP, quien se perdió las citas de Queen's y Eastbourne por otra lesión, tendrá que subir enteros en Londres ante un Carreño que estaba jugando a gran nivel.

Por otro lado, Davidovich fue el gran protagonista del día con una exhibición de autoridad para derrotar al húngaro Fabian Marozsan por 6-3, 6-0 y 6-3 en apenas 1 hora y 20 minutos y clasificarse para tercera ronda, en la que se medirá a otro húngaro, Marton Fucsovics --que ganó al estadounidense Learner Tien--.

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El malagueño completó uno de sus partidos más sólidos sobre hierba, dando continuidad a su título en Mallorca, el primero de su carrera. 'Foki' acabó con nueve saques directos, ganó el 83% de puntos con primer servicio y dominó el intercambio desde el resto, 51 puntos frente a solo 22 de su rival. También convirtió seis de sus nueve bolas de rotura y cerró el encuentro con 29 golpes ganadores por únicamente 15 errores no forzados.

Aunque el marcador terminó siendo muy amplio, el encuentro arrancó con algo más de igualdad. Davidovich rompió pronto en el primer parcial y fue creciendo desde la agresividad y la presión constante sobre el segundo saque de Marozsan. El cierre del set llegó además con ayuda del húngaro, una doble falta.

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A partir de ahí ya no hubo partido. El español enlazó seis juegos consecutivos para firmar un contundente 6-0 en la segunda manga, donde apenas concedió y sostuvo incluso un juego largo con varios iguales antes de volver a escaparse. El tercer set fue más competido, pero Davidovich mantuvo el mando, encontró el quiebre decisivo y cerró el encuentro con autoridad.

No pudo acompañarle Daniel Mérida, que rozó una de las grandes sorpresas del torneo antes de caer ante Daniil Medvedev por 6-3, 3-6, 5-7 y 2-6 en 2 horas y 14 minutos. El español dejó una actuación de mucho nivel y llegó incluso a ganar el primer set al número ocho del cuadro después de un inicio valiente.

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Mérida encontró pronto oportunidades al resto, rompió el servicio del ruso y llegó a disponer de dobles bolas de set antes de cerrar una primera manga que llegó a cambiar el ritmo del encuentro. Sin embargo, Medvedev fue ajustando el servicio y elevando el nivel para terminar con 13 aces y un 78% de puntos ganados con primer saque, además de aprovechar cinco de sus seis opciones de rotura.

El joven madrileño, número 84 del mundo, sostuvo el pulso durante buena parte del tercer parcial -incluido un intercambio de 21 golpes y varias oportunidades para recuperar ventaja-, pero el ruso encontró una rotura decisiva para colocarse por delante. En el cuarto set ya tomó completamente el control y sentenció el duelo con dos quiebres y un último ace de 127 millas por hora.

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Por otro lado, el cuadro ATP no dejó sorpresas en cuanto a dos de sus mayores favoritos. El número uno y vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, derrotó (7-6(4), 7-6(2), 6-4 al portugués Nuno Borges, mejorando su versión del primer día, para citarse ahora con el estadounidense Jenson Brooksby. Mientras, el campeón de 24 'grandes' Novak Djokovic pasó por encima (6-3, 6-4, 6-2) del griego Stefanos Tsitsipas y se enfrentará en tercera ronda con el francés Arthur Rinderknech.

En el cuadro femenino, Jessica Bouzas alargó su buen momento sobre hierba y superó a la ucraniana Dayana Yastremska por 6-3, 6-7(1) y 6-2 para instalarse en tercera ronda. Bouzas arrancó muy seria y se llevó el primer set rompiendo en el momento justo.

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El segundo parcial se convirtió en una montaña rusa, con intercambios constantes de roturas y alternativas en el marcador. La española llegó a recuperar un quiebre para forzar el desempate, pero ahí Yastremska enlazó varios puntos seguidos para igualar el partido.

Lejos de acusar el golpe, Bouzas reaccionó con personalidad en la manga definitiva. La gallega encontró una rotura temprana, sobrevivió a un larguísimo juego de cuatro iguales y volvió a quebrar para abrir distancia antes de cerrar una victoria de mucho mérito que la mantiene como una de las notas más destacadas de la representación española en Londres.

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En tercera ronda, la gallega tendrá la opción de vengar a su compatriota Sara Sorribes, ya que se medirá a su verdugo, la estadounidense Jessica Pegula, quien se impuso (7-6(6), 6-1) en un duelo marcado por la igualdad del primer set, donde la castellonense dejó escapar cuatro bolas para ponerse por delante.