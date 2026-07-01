Ausín y Gavilán, ex de Economía y del Banco de España, lanzan la consultora 'aimTFP Inteligencia Económica'

El ex director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Víctor Ausín, y el ex director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, han lanzado la consultora 'aimTFP Inteligencia Económica'.

En un contexto cada vez más exigente e incierto, aimTFP nace para ayudar a empresas e instituciones a comprender mejor el entorno en el que operan y reforzar sus procesos de decisión, según se explica en la página web, ya operativa, de la nueva firma.

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Según ha explicado el propio Víctor Ausín en un mensaje publicado en 'Linkedin', la economía, la regulación, la tecnología o la geopolítica influyen cada vez más en la actividad de empresas e instituciones. "Interpretar esos cambios y convertirlos en información útil para decidir y ejecutar mejor es precisamente el propósito con el que nace aimTFP", ha asegurado.

Para ello, aimTFP trabaja en tres niveles: el análisis del entorno macrofinanciero, global y nacional, el estudio de la actividad sectorial en todas sus dimensiones --empresas, demanda, regulación y políticas públicas--, y el desarrollo de herramientas analíticas a medida para mejorar la productividad y la toma de decisiones.

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"aimTFP inicia su actividad con una cartera de clientes que refleja tanto la amplitud de su propuesta como la confianza que genera el proyecto", asegura la firma en su web.