Apple y la Comisión Europea mantienen un "intercambio constructivo" para desbloquear el lanzamiento de Siri AI en la UE

Apple y la Comisión Europea han mantenido una reunión para explorar vías que permitan el lanzamiento de Siri AI en la Unión Europea sin vulnerar la Ley de Mercados Digitales (DMA), logrando un "intercambio constructivo" para continuar trabajando en una solución.

Los de Cupertino presentaron Siri AI, su esperada versión renovada de su asistente más inteligente y más integrado, impulsado por la nueva generación de Apple Intelligence, en el marco de su conferencia anual WWDC 26 a principios de junio.

La tecnológica dejó claro desde el primer momento que Siri AI no estaría disponible para los usuarios de la Unión Europea debido a la DMA y a que la nueva versión de Siri sigue sin ser compatible con sus exigencias. Por tanto, no se espera su disponibilidad en los iPhones, Apple Watch e iPads de los ciudadanos europeos, aunque el objetivo de Apple es "seguir trabajando con los reguladores de la UE" para encontrar una vía que haga posible lanzar Siri AI en la UE.

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Precisamente en este marco, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, se han reunido esta semana para abordar las complicaciones del lanzamiento de Siri AI en la UE.

Así lo ha compartido Financial Times, según las declaraciones de un portavoz de la Unión Europea, que ha asegurado que la reunión destacó por haber conseguido un "intercambio constructivo sobre temas de interés común, sobre el cual continúa el trabajo".

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Concretamente durante el encuentro, ambas partes trataron de acercar sus posturas sobre cómo Apple podría lanzar la versión renovada de Siri en Europa, sin incumplir la DMA y recibir multas millonarias como consecuencia. Aunque no han compartido más información sobre los temas tratados, se trata de un nuevo acercamiento entre la tecnológica y los organismos reguladores.

La razón por la que Apple no puede lanzar Siri AI para los usuarios europeos es que, para poder cumplir con la DMA, debería permitir que asistentes de IA de terceros puedan acceder a los datos de los dispositivos de Apple al igual que Siri. Sin embargo, la tecnológica alega que permitir a cualquier sistema un acceso "prácticamente ilimitado del dispositivo", sin la privacidad que sí garantiza Siri AI, es un riesgo para la seguridad de los usuarios.

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Cabe recordar que Apple ya ha señalado en ocasiones anteriores que hay una falta de compromiso por parte de la UE. Tal y como lo explicó el vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, Craig Federighi, en el momento de la presentación de Siri AI, la falta de disposición para "participar de forma constructiva en soluciones que preserven la privacidad y la seguridad" hace que actualmente la compañía no pueda ofrecer una fecha prevista para la disponibilidad de Siri AI en iOS y iPadOS en la UE.

Igualmente, el fabricante de iPhone alega que, por su parte, ya han ofrecido posibles soluciones, como el Trusted System Agent, "un intermediario que permitiría a los asistentes virtuales acceder de forma segura a las mismas prestaciones y funciones que Siri AI para dispositivos en la UE".

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Por su parte, desde la Comisión Europea, consideran que Apple pretende que se le conceda una excepción de sus obligaciones ante la DMA, lo que perjudicaría la competición justa. "La Comisión no concederá ninguna exención, del mismo modo que un agente de policía no eximiría a un conductor de respetar el límite de velocidad", sentenció entonces el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier.

"La propuesta de Apple de retrasar la interoperabilidad de agentes de IA de terceros mientras su producto estaba disponible para los usuarios habría supuesto el riesgo de consolidar su servicio antes de que otros tuvieran la oportunidad de competir durante al menos dos años, si no más", según ha declarado un funcionario de la Comisión Europea y ha recogido el medio citado.

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