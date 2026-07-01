Best Hotels crece en República Dominicana con su tercer resort y ya avanza en un cuarto en Playa Bávaro

Best Hotels ha inaugurado el Serenade Caribe Club, su tercer establecimiento hotelero en República Dominicana, ubicado en Cabeza de Toro (Punta Cana), formando parte de un gran complejo junto al Serenade Punta Cana y al Serenade All Suites Adults Only, todos ellos de cinco estrellas, según un comunicado.

Con esta incorporación, la compañía alcanza una capacidad conjunta de 1.787 habitaciones entre los tres resorts contiguos, mientras que está preparando su cuarto resort en el país, concretamente, en Playa Bávaro.

En el caso del Serenade Caribe Club, este establecimiento dispone de 835 habitaciones, distribuidas en ocho edificios de cuatro plantas, con 12 categorías de alojamiento. Además, también cuenta con ocho restaurantes temáticos y 10 bares --incluyendo lobby bar, sports bar, y pool bars--, junto con cinco piscinas, 'lazy river' de más de 1.000 m2, zona de toboganes acuáticos, teatro, centro de convenciones y exclusivos servicios Elite.

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Esta oferta se complementa con otros servicios, destacando el l Vacation Club, Shopping Center, consultorio médico, espacios para la celebración de bodas y eventos, así como una amplia programación de actividades de ocio y entretenimiento.

Por otro lado, el Serenade Caribbean Resorts avanza en el desarrollo de un nuevo resort en Playa Bávaro, que se convertirá en el cuarto establecimiento de la cadena en República Dominicana, sumando un total de cerca de 3.000 habitaciones distribuidas entre sus distintos inmuebles.

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El futuro nuevo establecimiento será de alrededor de 1.000 habitaciones y contará con una amplia oferta de ocio, restauración y servicios exclusivos, según Best Hotels, que ha destacado que será concebido bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y respeto por el entorno natural que lo acoge.