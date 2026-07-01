Meta añade un muro de pago parcial a una función de IA de sus gafas inteligentes

Meta ha comenzado a limitar el uso de algunas funciones de inteligencia artificial (IA) en sus gafas inteligentes, como 'Conversation Focus', que ahora solo se podrá utilizar un máximo de tres horas al mes de forma gratuita y requerirá una suscripción al plan de pago Meta One Premium para obtener mayor acceso.
'Conversation Focus' (Amplificar conversación en español), es una herramienta que permite a los usuarios escuchar mejor en entornos ruidosos gracias a sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta HSTN, que amplifican la voz de la persona con la que el usuario está hablando gracias a sus altavoces integrados.
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Esta función está disponible en varias regiones, incluida España de forma gratuita. Sin embargo, en una actualización realizada en su página de ayuda, la compañía ha aclarado que, a partir de ahora, ciertas funciones de IA tendrán un límite de uso de forma gratuita, incluida la mencionada 'Conversation Focus', que se ha limitado a tres horas de uso al mes.
La única forma de ampliar la capacidad de esta función será a través del pago de los 19,99 dólares (alrededor de 17,54 euros al cambio) de la suscripción Meta One Premium, que permitirá extender de tres a 15 horas al mes el uso de esta experiencia en sus gafas inteligentes.
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Cabe destacar que Meta insiste en que no requiere una suscripción para usar sus gafas inteligentes y, por el momento, no detalla ninguna otra función que tenga un límite de uso, centrándose directamente en 'Amplificar conversación'. Lo peculiar de esta experiencia en las gafas inteligentes con IA es que funciona de forma local y no requieren conexión a internet, según ha comprobado el medio The Verge.
Es decir, que incluso con el modo avión activado, esta experiencia, diseñada para ayudar al usuario a escuchar a una persona en entornos muy ruidosos, seguirá funcionando sin ningún tipo de problema.
Esta actualización del límite de uso para sus gafas inteligentes llega tras saberse que Meta había integrado de forma discreta un sistema de reconocimiento facial en la 'app' Meta AI, presente en millones de teléfonos, y que finalmente fue retirado sin que la compañía lo comunicase oficialmente.
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A esto se suma, por otro lado, la reciente decisión de Google de limitar el acceso de Meta a Gemini al superar la capacidad de computación disponible, lo que ha generado que la compañía propietaria de Instagram haya tenido que modificar varios de sus proyectos internos.
De momento, Meta no se ha pronunciado sobre otros los límites de uso para sus funciones de IA de sus gafas inteligentes.