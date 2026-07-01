Alba Silva y Sergio Rico abandonan el hospital con su hijo Sergio: "Ha sido un parto de película"

Horas después de anunciar con un emotivo mensaje publicado en redes sociales el nacimiento de su segundo hijo, Sergio -que se adelantó y ha llegado al mundo 15 días antes de lo previsto- Alba Silva y Sergio Rico han abandonado el hospital con su bebé para poner rumbo a su residencia en Sevilla y comenzar esta nueva etapa tan especial protagonizada por el nuevo miembro de la familia 1 año y 10 meses después de convertirse en padres de su primogénita Carla.

Radiantes y muy emocionados, el jugador de fútbol y su mujer han posado ante las cámaras con su mejor sonrisa y ha sido la influencer la que ha tomado la palabra para expresar que "teníamos muchas ganas la verdad de tenerlo aquí con nosotros y sobre todo que Carla lo conociese y ver cómo reaccionaba la peque". "Pero al final muy bien la verdad, ayer le conoció y muy contenta. Decía 'mi bebé mi bebé'" ha revelado con una gran sonrisa. "Un juguete más la verdad" ha añadido el futbolista, que finalmente ha podido cuadrar sus compromisos profesionales y ha podido estar presente en el parto.

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Presumiendo de su recuperación tan solo 48 horas de dar a luz con un veraniego vestido en tonos azules, Alba ha asegurado que el pequeño "de momento es buenísimo, pero no me quiero hacer ilusiones porque luego cambian. Pero de momento se está portando muy bien"

Como ha confesado la pareja, "el partido ha ido súper bien, súper rápido. La verdad que ha ido todo magnífico y es de agradecer a nuestra ginecóloga Nuria Jiménez porque sin ella no habria salido ni la mitad de bien". "Ha sido un parto inolvidable. El de Carla más complicado porque tardó un poquito más en salir, pero en 5 horas ya estaba el niño y ha sido maravilloso, de película" ha revelado la influencer.

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