Lula afirma que aspira a la reelección para garantizar que Brasil continúa siendo una democracia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este martes que aspirará a la reelección en las próximas elecciones de octubre de 2026 para garantizar que su país continúe siendo una democracia.

"Voy a participar en las elecciones para garantizar que el país se mantenga en democracia", ha dicho el presidente brasileño después de su intervención oficial en la cumbre de los países del Mercosur, que se celebra en Asunción, la capital de Paraguay, alertando de que la democracia vuelve a estar amenazada en todo el mundo.

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Lula intentará conseguir su cuarto mandato en octubre de este año en una cita que previsiblemente le enfrentará a Eduardo Bolsonaro, el todavía precandidato del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en arresto domiciliario por motivos de salud mientras cumple condena por intento de golpe de Estado, en 2022.

No obstante, Lula ha garantizado que independientemente de quien salga electo en esa cita con las urnas, en Brasil "Mercosur seguirá siendo una prioridad". En ese sentido, ha pedido que se consoliden las instituciones de este bloque regional para que funcione sean quiénes sean elegidos presidentes en los países que lo conforman.

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"Mercosur no puede funcionar en función de la elección de uno u otro presidente. De lo contrario, nunca tendremos un bloque fuerte funcionando. Nunca podremos transformarnos en un bloque económico vital", ha valorado Lula, informa G1.

Lula ha destacado que la creación de este bloque hace ahora 35 años fue una respuesta al pasado autoritario de la región y ha incidido en que Mercosur es ya un referente de "inclusión financiera" y de toma de decisiones en común, advirtiendo que ningún país puede prosperar con "decisiones excluyentes".

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Sin mencionar el avance de los partidos conservadores y de lultraderecha en la región, Lula ha subrayado que Mercosur es la "mejor opción institucional" en un momento de fuerte polarización y ha reivindicado que "nadie es dueño del mundo, ni nadie es dueño de Sudamérica", en una posible alusión a Estados Unidos.

El acto ha contado con la presencia de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Chile, José Antonio Kast; y de Ecuador, Daniel Noboa; no así del jefe de Estado argentino, Javier Milei, que se ha excusado alegando tener compromisos que atender en su país.

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