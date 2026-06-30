Barça-Athletic Club y Real Madrid-Real Sociedad, en la primera jornada

Madrid, 30 jun (EFE).- El Barcelona empezará la defensa del título de LaLiga EA Sports contra el Athletic Club y el Real Madrid debutará ante la Real Sociedad el fin de semana del 15-16 de agosto, según el sorteo de la temporada 2026-2027 hecho este martes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
= LaLiga EA Sports (1a jornada)
Alavés-Getafe
Atlético de Madrid-Málaga
Celta de Vigo-Osasuna
Deportivo de la Coruña-Elche
Espanyol-Levante
Barcelona-Athletic Club
Racing de Santander-Villarreal
Real Madrid-Real Sociedad
Sevilla-Rayo Vallecano
Valencia-Betis
La competición acabará el 30 de mayo.
Madrid, 30 jun (EFE).- Los dos ‘clásicos’ entre el Barcelona y el Real Madrid de la temporada 2026-27 se jugarán en la décima y la trigésimo quinta jornada, según deparó el sorteo celebrado este martes en Madrid.
A falta de la fecha exacta, el primero de ellos, con el Camp Nou como escenario, se jugaría el 25 de octubre de 2026, mientras que el segundo, en el Santiago Bernabéu, sería el 9 de mayo.
Madrid, 30 jun (EFE).- El Barcelona visitará al Getafe, el Real Madrid recibirá al Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid se desplazará a Sevilla para jugar contra el Betis en la última jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, según el sorteo este martes del calendario.
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Además, la última cita, prevista para el fin de semana del 30 de mayo de 2027, se completa con el Athletic Club-Rayo Vallecano, el Elche-Racing de Santander, el Espanyol-Alavés, el Levante-Celta, el Málaga-Sevilla, el Osasuna-Valencia y el Real Sociedad-Villarreal.