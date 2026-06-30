Los Angeles Clippers traspasan a Kawhi Leonard a los Toronto Raptors por Brandon Ingram

(Actualiza con formalización del traspaso)

Miami (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Los Angeles Clippers acordaron el traspaso de Kawhi Leonard a los Toronto Raptors a cambio de Brandon Ingram, en un movimiento que supone el regreso de Leonard a la franquicia con la que ganó el campeonato de la NBA en 2019.

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El movimiento, adelantado por fuentes cercanas a la negociación a la cadena ESPN, también envía a la franquicia angelina a Gradey Dick y cuatro selecciones del 'draft.

Uno de los principales escollos que retrasó el acuerdo fue el reclamo de los Raptors para que Leonard renunciara a una cláusula de bonificación por traspaso, que evitaría que los canadienses reciban duras restricciones por parte de la liga por rebasar en exceso el tope salarial.

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Leonard tan solo disputó una temporada en los Raptors, en la que ganó en anillo y se proclamó MVP de las finales en 2019.

Ese mismo verano firmó como agente libre con Los Angeles Clippers, con los que ha permanecido seis temporadas y ha perseguido infructuosamente el título.

En la última temporada, Leonard fue la cabeza visible de la franquicia angelina, con 27,9 puntos y 6,4 rebotes por partido, aunque no sirvió para que los Clippers pasaran de la primera ronda del 'play-in'.

Los Raptors cayeron en primera ronda de 'playoffs' tras pelear hasta el séptimo partido contra los Cleveland Cavaliers, en una serie en la que Ingram, su máximo anotador en temporada regular, fue muy discutido por bajar en casi 10 puntos su aportación por noche.

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Leonard percibirá 50 millones de dólares la siguiente temporada, su último año de contrato antes de que se convierta en agente libre no restringido y pueda negociar con cualquier equipo. EFE