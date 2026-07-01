Venezolanos en Panamá salen a la calle a recaudar fondos para víctimas de los terremotos

Ciudad de Panamá, 30 jun (EFE).- Un grupo de venezolanos residentes en Panamá realizó este martes una jornada de recolección de fondos en una de las principales arterias de la capital panameña, para apoyar a las víctimas de los terremotos que asolaron Venezuela la pasada semana, una iniciativa que esperan ampliar los próximos días con nuevas actividades solidarias.

"Tuvimos la iniciativa de hacer esto porque cuanto más pasen los días, la cobertura mediática va a bajar, las personas se van a cansar y cada persona va a volver a su vida cotidiana", indicó a EFE Alis Bolaños, una de las participantes en la iniciativa.

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Agregó que, "nosotros tenemos que seguir, porque Venezuela necesita ayuda, hoy, mañana y más para adelante, porque no es un país que pueda levantarse de cero, es un país que ya está en cero y ahora quedó en ruinas".

Los fondos recaudados se destinarán, según Bolaños, "a comprar cosas que se necesitan en Venezuela y donar a las familias que no tienen absolutamente nada".

"¿Dónde van nuestros niños? ¿Dónde van nuestros animales? ¿Dónde van todas esas familias sin hogar?, y es por eso que nosotros tomamos la iniciativa de pedir dinero en los semáforos (...) Tú, tócate el corazón y ayúdanos, apóyanos a que Venezuela salga adelante", precisó.

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Adelantó que esta es la primera actividad y que van a estar haciendo "unas rifas para que todo ese dinero recaudado vaya a Venezuela, a las personas que se necesitan", además intentarán incorporar a más personas y promover otras iniciativas para reunir la mayor cantidad posible de ayuda.

Precisamente cien toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela fueron recolectadas en dos días entre ciudadanos en la capital de Panamá con ayuda de las autoridades de la ciudad, y ya el lunes se esperaba el envío total de las primeras 40 toneladas al país suramericano.

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Se trata de agua embotellada, medicamentos, ropa, pañales desechables, cobijas y sábanas, entre otros artículos, que ciudadanos panameños y de otras nacionalidades, incluidos venezolanos residentes en Panamá, llevaron entre el jueves y el viernes pasados a un centro de acopio habilitado por la Alcaldía.

Hasta 1.600 personas, entre voluntarios y personal municipal, trabajaron el fin de semana para embalar las donaciones que están siendo enviadas por vía aérea, aunque no se descarta que el resto sea trasladado por mar.

Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia, México, Argentina, Costa Rica, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Vietnam, la India y otras naciones del mundo han apoyado a Venezuela para enfrentar esta emergencia.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el pasado 24 de junio, causaron graves daños en Caracas, La Guaira y otras zonas cercanas, y dejaron al menos 1.943 fallecidos y 10.571 heridos, según informó este martes el Gobierno venezolano, además de generar una amplia movilización de organismos de emergencia.

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