La primera ola de calor del verano pone a Toronto en alerta antes del Portugal-Croacia

Toronto (Canadá), 30 jun (EFE).- Toronto y buena parte de la provincia de Ontario quedaron este martes bajo alertas por calor extremo ante la primera ola de calor del verano, que coincidirá con las celebraciones del Día de Canadá y el último partido del Mundial 2026 que se disputará en la ciudad, el Portugal-Croacia de dieciseisavos.

El Servicio Meteorológico de Canadá emitió una alerta naranja para el área metropolitana de Toronto y otras zonas de Ontario, con temperaturas máximas que pueden alcanzar entre 34 y 37 grados centígrados hasta el viernes, y valores de sensación térmica de hasta 45 grados por la humedad.

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Las mínimas nocturnas, de entre 21 y 25 grados, apenas ofrecerán alivio.

Toronto Pearson, el principal aeropuerto de la ciudad, registró este martes 34,2 grados y una sensación térmica de 44, lo que convirtió a Toronto, al menos durante la tarde, en uno de los puntos más calurosos de Canadá.

La jornada del miércoles, Día de Canadá, también puede situarse entre las más calurosas de los últimos años en la ciudad.

La ola de calor se produce por una 'cúpula de calor', un sistema de altas presiones que atrapa aire cálido y humedad y limita la circulación atmosférica, lo que permite que las temperaturas se acumulen durante varios días. El fenómeno también puede deteriorar la calidad del aire y aumentar el riesgo de tormentas.

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Las autoridades sanitarias han pedido a la población que evite esfuerzos físicos al aire libre, beba agua con frecuencia y vigile a personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol.

La ciudad, la más poblada de Canadá y una de las mayores metrópolis de Norteamérica, activó su alerta de calor, amplió horarios de piscinas y mantiene abiertos más de 500 espacios de refrigeración e hidratación.

El episodio afectará además al Portugal-Croacia, previsto para el jueves a las 19.00 hora local en el Toronto Stadium.

La FIFA recomienda a los aficionados beber al menos un vaso de agua cada 20 minutos en condiciones de calor y permitirá entrar al estadio con una botella blanda, desechable y sellada de hasta 590 mililitros, tras rectificar una prohibición inicial que fue criticada por la alcaldesa Olivia Chow.

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La ciudad instalará camiones adicionales de agua y carpas de nebulización junto al estadio y en la zona del festival, mientras que las autoridades advirtieron de posibles retrasos en los trenes de cercanías por la necesidad de reducir la velocidad ante el riesgo de deformación de las vías por el calor. EFE

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