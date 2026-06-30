Agencias

El Ejército israelí reivindica la muerte de un presunto miembro de Hezbolá en el sur de Líbano

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El Ejército israelí ha asegurado este martes que ha matado a un miembro del partido-milicia chií Hezbolá en un ataque perpetrado contra la localidad de Manzala, en el sur de Líbano.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha señalado en un comunicado en redes sociales que en un primer lugar "identificaron a un terrorista" que estaba "operando" en este municipio del distrito de Nabatiyé "cerca de la zona de seguridad" ocupada por Israel.

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"La actividad del terrorista suponía una amenaza para las fuerzas. Después de la identificación, las FDI atacaron y eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza. Las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza a sus fuerzas y no permitirán que la organización terrorista Hezbolá dañe a los ciudadanos del Estado de Israel", ha asegurado.

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