Ecuador destaca la importancia de la cooperación internacional en lucha contra el crimen

Quito/Luque (Paraguay), 30 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó este martes, durante la 68 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, la importancia de la cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado que no conoce fronteras, y subrayó que "sin seguridad no hay progreso".

Aseveró que en su país están convencidos de que la integración regional "es una necesidad de supervivencia" y puntualizó que ésta unión "se vuelve hoy más urgente que nunca porque enfrentamos al crimen transnacional que no respeta soberanías" y que ha evolucionado "a un narcoterrorismo regional".

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Recordó que Ecuador decidió enfrentar el narcoterrorismo y a la delincuencia organizada "con toda la fuerza del Estado", pero subrayó que "es una guerra que ningún país puede, ni debe, pelear solo".

"Los carteles no reconocen fronteras y buscan destruir nuestra democracia y nuestra libertad. Tenemos la certeza de que sin seguridad no hay progreso, y han sido precisamente las decisiones firmes, a veces difíciles, las que nos permiten llegar hoy a esta Cumbre con estabilidad, orden y disciplina fiscal", dijo.

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Como ejemplo, comentó que en poco más de dos años, su Gobierno ha logrado una reducción histórica del riesgo país "desplomándolo de 2.300 a solo 400 puntos".

Agregó que las reservas internacionales se triplicaron hasta superar los 13.000 millones de dólares, mientras los depósitos en el sistema financiero crecieron de 43.000 a 74.000 millones de dólares.

Asimismo, Noboa destacó el fortalecimiento de la dolarización, gracias a lo cual hicieron dos emisiones de deuda histórica , atrayendo "una demanda internacional récord que superó los 22.000 millones".

El gobernante añadió que han reducido la pobreza al 21,4 %, "el nivel más bajo registrado en toda la historia" de Ecuador.

Comercio e inversión

En su discurso, Noboa reiteró el compromiso de Ecuador como Estado Asociado del Mercosur.

"Queremos impulsar un espacio común, dinámico, que abra las puertas al comercio y a la inversión entre nuestras naciones. Es hora de derribar las barreras arancelarias, resolver los altos costos logísticos y superar las limitaciones que frenan nuestro comercio interno", anotó.

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Y aseguró que solo si se acelera la integración podrán competir con éxito de un mercado global cada vez más exigente.

Noboa valoró como una "herramienta útil" el Acuerdo de Complementación Económica N.59 (ACE-59) firmado en 2004 entre el Mercosur y tres miembros de la Comunidad Andina: Colombia, Ecuador y Venezuela, pero consideró que "el momento de actualizarlo es ahora".

"No podemos seguir tropezando con las mismas trabas que frenan el potencial de nuestro intercambio comercial. Es una contradicción que teniendo una oferta exportable más de 8.400 millones de dólares en productos como banano, atún, cacao y nuestras manufacturas, sigamos atrapados en obstáculos regulatorios, sanitarios y logísticos que limitan su entrada", consideró.

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Noboa dijo que Ecuador "está listo para dar el salto" para diversificar y multiplicar el comercio, pero de forma "inteligente y con beneficios para ambas partes".

Para lograrlo, propone una hoja de ruta basada en cinco ejes: Derribar las barreras no arancelarias, así como simplificar y digitalizar los trámites aduaneros.

Asimismo, "conectar de verdad la región", mejorando la infraestructura de los puertos, los corredores bioceánicos y la conectividad digital; atraer inversiones recíprocas para potenciar las cadenas agroindustriales, acuícolas y energéticas, y abrirle la puerta al comercio de servicios y tecnologías, pensando especialmente en las PYMES y en el talento de los jóvenes, enumeró. EFE

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