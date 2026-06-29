Whirlpool redefine su estrategia europea hacia el mercado de electrodomésticos 'premium' con tecnología humana como eje

La compañía de electrodomésticos Whirlpool está redefiniendo su estrategia para dirigirse totalmente hacia el consumidor europeo, con objetivos que buscan añadir valor real a la cocina de su hogar y con una tecnología que aprenda de sus ritmos diarios, basada en la tecnología humana como eje.

En un encuentro con la prensa en sus instalaciones de Cassinetta (Italia), donde los medios pudieron realizar un recorrido por sus plantas de fabricación y laboratorios de I+D, el fabricante tradicional de electrodomésticos ha dado las claves de la transformación de la marca hacia una propuesta premium europea, tras completarse el pasado 19 de junio la adquisición del 100 por cien del negocio europeo de electrodomésticos de Whirlpool por parte del grupo Arçelik (matriz de Beko), dando lugar a Beko Europe.

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En este marco de cambios, la compañía ha trasladado su intención de convertirse en una opción completamente enfocada en el consumidor europeo ofreciendo productos premium. Para ello, el director de Marketing y Estrategia de Beko Europe, Ragip Balcioglu, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que han de ser capaces de ofrecer "una experiencia diferente desde el momento en que las personas interactúan y consideran la marca".

"Nos aseguramos de que el viaje del cliente sea impecable, al igual que toda la cadena de suministro. Para hacer posible ese proceso, necesitas una logística fantástica que trabaje con los distribuidores y lo facilite todo. Si falla un solo elemento, no funcionará", ha indicado Ragip sobre la exigencia logística que requiere dar soporte a un ecosistema de productos de este nivel.

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Hay un principio primordial en la nueva estrategia de Whirlpool hacia el mercado europeo premium y es la filosofía de "tecnología humana", la cual sostiene que la misma no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta que se adapte al día a día del usuario y sea capaz de anticiparse sin añadir complejidad.

Si bien la conectividad y las plataformas inteligentes basadas en Inteligencia Artificial (IA) estarán disponibles para varias marcas del grupo, como Beko o Hotpoint, Whirlpool se distingue por el enfoque total en la tecnología y su posicionamiento premium con funciones exclusivas. A este respecto, el directivo añade que Whirlpool "se sitúa en la cima del portafolio del grupo": "se trata totalmente de tecnología de vanguardia", ha apostillado.

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De hecho, en el evento de presentación, se han compartido algunas cifras sobre el consumidor europeo actual, las cuales reflejan que el 51 por ciento prefiere productos hechos a la medida de sus necesidades individuales, o que un 70 por ciento son personas proactivas en la gestión de su bienestar.

"El sector premium es más resiliente que aquel donde se está librando la batalla de precios. Por lo tanto, nos estamos diferenciando aún más y expandiéndonos hacia arriba", ha indicado Ragip respecto a su estado actual en el mercado europeo, en el que está destacando el segmento premium con un 9,8 por ciento (un crecimiento 3,2 veces más rápido que otros sectores), y que muestra cómo Whirlpool quiere ser la marca en la que los consumidores europeos confíen con ecosistemas inteligentes y conectados.

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TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y DISEÑO PARA SER PREMIUM

Más allá de cifras de mercado, la compañía ha señalado que "tecnología, innovación y diseño" son los tres pilares sobre los que se sustenta la nueva estrategia de 'premiumización' de Whirlpool.

El primer pilar se sostiene sobre el espíritu de la tecnología '6th Sense' integrada en sus productos, capaz de sentir, adaptar y responder automáticamente. Destaca la adaptabilidad y la automatización en casos como el frigorífico que analiza el uso diario del usuario para mejorar la eficiencia energética hasta un 20 por ciento, mientras es capaz de mantener los alimentos en perfecto estado incluso más tiempo.

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La innovación de los productos es el segundo pilar de Whirlpool y se enfoca en dar solución a desafíos reales, como el lavavajillas MaxiSpace, que ofrece un 10 por ciento más de capacidad en un tamaño estándar.

El tercer pilar es el diseño, con la idea de ofrecer productos que se integran naturalmente en el hogar a través de un diseño refinado, consistente y que encaje en las líneas modernas de las cocinas. The Design Studio, una marca de diseño con tres estudios en Milán, Estambul y Shenzhen (China), es la encargada de toda esta parte en los productos de la compañía, incluido el color, acabados, materiales y experiencia de usuario.

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UN TOUR POR EL CORAZÓN DEL HUB EUROPEO

Whirlpool realizó un tour a la prensa en su centro de Cassinetta (Italia) que, considerado el corazón del hub europeo, integra diseño, I+D y producción, permitiendo a la organización una ejecución rápida desde la idea inicial hasta llevar a cabo un producto listo para entrar en el hogar del consumidor.

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"Encontrar diseño y elementos de ingeniería en un solo lugar como Cassinetta realmente marca la diferencia y creo que es una fortaleza", afirma Ragip Balcioglu sobre el centro situado a unos 60 kilómetros al noroeste de Milán, el cual fue fundado en 1965 y es el epicentro de la innovación, al unir tanto el diseño y la tecnología como la herencia italiana en la cocina.

"El hecho de que Cassinetta esté en el corazón de Italia, también muy cerca de Milán, aporta una gran capacidad de diseño y muchísimo potencial en lo que respecta a la cocina", indica Ragip, actuando como eje central de la estrategia 'Built-in' con productos integrados y plantas de producción de hornos, microondas, y frigoríficos.

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En la visita guiada, que pasó por la planta Food Lab Experience, se mostraron de primera mano innovaciones como el 'Twist grill', un accesorio para girar los alimentos de forma sencilla, así como la nueva función de ahumado dentro del horno que forma parte de la nueva gama Genesis que se lanzará en 2027, o la experiencia de Pizza Gourmet con la función 'Pizza Stone', que utiliza piedra de lava del Monte Etna a 350 grados de temperatura para cocinar pizzas en solo tres minutos.

En el centro XLAB, la organización se encarga de aplicar tecnologías de vanguardia como robótica avanzada (pruebas con robots cuadrúpedos), inteligencia artificial (visión artificial) y realidad virtual, con el objetivo de optimizar la precisión y seguridad en sus plantas de producción.

El resto de plantas forman parte de la línea de producción, y una de ellas tiene capacidad para producir para siete marcas distintas y manufacturar 43 piezas por hora. Esta producción se caracteriza por el uso de robots para tareas pesadas.

EL FUTURO DE WHIRLPOOL CON GENESIS

Whirlpool también adelantó una de sus mayores apuestas para los siguientes años y es Genesis, su próxima generación de productos que llegará al mercado en 2027 y que situará a esta línea como un nuevo estándar de elegancia atemporal con un electrodoméstico, con la idea de ofrecer un elemento arquitectónico del hogar que transmita calma y bienestar a través de líneas limpias y materiales sofisticados.

"La nueva generación de Whirlpool será 100 por cien inteligente. Observa y analiza silenciosamente lo que haces y se convierte en un producto único", afirma Ragip sobre la línea Genesis, la cual se caracterizará por ser una gama totalmente conectada.

Whirlpool promete que esta conectividad supondrá una revolución significativa en la forma en que los consumidores interactúan con sus electrodomésticos y en sus capacidades. Para ejemplificarlo, la compañía ha realizado una demostración culinaria con piezas de salmón para mostrar la función de ahumado del horno de Genesis y cómo esta aportará otra forma de entender la cocina en un hogar