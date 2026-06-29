Agencias

VÍDEO: Venezuela. Aumentan a más de 1.700 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

Guardar
Google icon
Imagen GDLUZRRUIFCYHMWVHEI3NC4M6E

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha confirmado este lunes que al menos 1.719 personas han muerto y más de 5.000 han resultado heridas a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles el centro de la costa venezolana.

"La cifra de personas que perdieron la vida ascienden a 1.719 y 5.024 personas heridas. Hasta el momento, hay 15.866 personas damnificadas y el total de afectados en hospitales, hospitales de campaña, en puntos de triaje (es) de 22.616", ha informado en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El dirigente venezolano ha señalado que desde el pasado 24 de junio el país ha sufrido 611 "eventos sísmicos" y 609 réplicas, una de ellas este mismo lunes, de 4,2, que ha generado "alguna zozobra en la población" si bien no ha dejado "ninguna afectación de ninguna estructura ni sobre ninguna persona".

Fruto del conjunto de seísmos, hay 855 edificios dañados, de los cuales 189 han sufrido un "colapso total", de acuerdo a las cifras aportadas por Rodríguez, quien ha confirmado que en este momento el 90% del servicio eléctrico está "completamente restituido" en La Guaira , el estado más afectado por el doble terremoto del pasado miércoles.

PUBLICIDAD

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1100437/1/aumentan-1719-muertos-mas-5000-heridos-doble-terremoto-venezuela

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cuba y Argentina miden el nivel de Panamá en el clasificatorio al Mundial de la FIBA

Infobae

La explosión de un paquete bomba causa tres heridos graves en Mónaco

Infobae

Gabriel Magalhaes: "Tenemos que mejorar"

Infobae

Los bomberos catalanes en venezuela realizan tareas de evaluación estructural de edificios

Los bomberos catalanes en venezuela realizan tareas de evaluación estructural de edificios

El sueco Glenn Nyberg pitará el España-Austria de dieciseisavos de final del Mundial

El sueco Glenn Nyberg pitará el España-Austria de dieciseisavos de final del Mundial