Starmer reafirma el compromiso británico con la OTAN ante debate sobre el gasto de defensa

Londres, 29 jun (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió este lunes con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al que reafirmó el compromiso del Reino Unido con los aliados europeos de la OTAN ante el debate sobre el gasto de defensa del país.

Starmer, que anunció el pasado lunes su dimisión pero permanecerá en el cargo hasta que asuma un nuevo líder laborista, recibió a Rutte en su residencia oficial del 10 de Downing Street antes de la cumbre de los líderes de la Alianza Atlántica, el 7 de julio en Ankara.

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El jefe del Gobierno británico le dijo a Rutte que esta cumbre será aún mejor que la del año pasado, que calificó de "exitosa" y "la más fuerte".

"Por eso es muy positivo poder reunirme con usted la semana previa (a la cumbre) para continuar nuestras conversaciones sobre los preparativos, reafirmar una vez más el compromiso del Reino Unido con la OTAN y nuestro compromiso, más allá de eso, con una OTAN más europea", agregó Starmer.

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"Es algo fundamental para el futuro de la OTAN, la alianza militar más exitosa que el mundo haya conocido jamás", puntualizó.

Para la cita de Ankara, se espera que los aliados hayan preparado planes para elevar el gasto en defensa al 3,5 % del producto interior bruto (PIB) para el año 2035.

Por su parte, Rutte agradeció a Starmer por todo lo que ha hecho por la defensa a lo largo de su mandato.

Respecto a Ucrania, al asumir el poder en 2024, Starmer adoptó una postura muy clara sobre la defensa de Ucrania, pero también -señaló Rutte- en cuanto a conflictos más amplios, "como la labor que realizó nuevamente con Francia en la coalición para el estrecho de Ormuz", creada con el objetivo de asegurar y restablecer la libre navegación comercial en esa vital vía marítima.

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"Y también por todo lo que está haciendo para aumentar el gasto en defensa y potenciar la producción industrial del sector", agregó.

John Healey, quien dimitió como ministro británico de Defensa a principios de este mes, sugirió en su carta de renuncia que el Reino Unido iba camino de destinar solo el 2,68 % del PIB a defensa para 2030, lo que ponía en duda la capacidad del país para cumplir el objetivo fijado por la OTAN.

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Healey señaló que el llamado Plan de Inversión en Defensa (DIP, por sus siglas en inglés) -cuya publicación se espera este martes- solo contemplaba una partida adicional de 13.500 millones de libras (15.660 millones de euros), una cifra muy inferior a los 28.000 millones (32.480 millones de euros) requeridos.

Sobre la sustitución de Starmer, la presentación de candidaturas para el liderazgo laborista estará abierta del 9 al 16 de julio, pero si no hay ningún otro aspirante, el diputado Andy Burnham, exalcalde de Mánchester, será proclamado líder el 17 de julio para asumir la jefatura del Gobierno el 20 del mismo mes, sin que se sepa aún su posición sobre el presupuesto de defensa. EFE

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