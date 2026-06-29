Seúl anuncia un nuevo clúster de chips con inversiones de 520.000 millones de dólares

Seúl, 29 jun (EFE).- Corea del Sur anunció este lunes que construirá un nuevo clúster de semiconductores en el suroeste del país con unas inversiones empresariales de 800 billones de wones (unos 520.000 millones de dólares, 455.898 millones de euros), como parte de tres megaproyectos en chips, inteligencia artificial física y centros de datos de IA.

El ministro surcoreano de Industria, Kim Jung-kwan, presentó el plan durante un evento en Seúl durante el que detalló el objetivo de convertir la ciudad de Gwangju y las provincias de Jeolla en el segundo gran polo de producción de semiconductores del país, junto al actual eje situado en el área metropolitana de Seúl.

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Samsung Electronics y SK hynix, los dos principales fabricantes surcoreanos de chips de memoria, figuran como los dos principales inversores en el clúster.

El mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, incidió -en su discurso de apertura del evento- en la necesidad de nuevos polos al señalar que los emplazamientos actuales centrados en Yongin y Pyeongtaek, al sur de Seúl, "ya están llegando a sus límites", especialmente en "electricidad y agua".

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Al final de la sesión, el mandatario surcoreano llamó "héroes nacionales" al presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong; y al jefe del Grupo SK, Chey Tae-won, que se encontraban en el evento.

Los otros dos megaproyectos anunciados este lunes se centran en desarrollar la inteligencia artificial (IA) física, incluida la robótica avanzada, y reforzar la infraestructura de centros de datos de IA fuera del área metropolitana.

El presidente surcoreano describió los semiconductores, la IA física y los centros de datos de IA como el "eje triangular" del salto industrial surcoreano, y afirmó que el Gobierno y el sector privado deben concentrar sus capacidades para construir con rapidez un ecosistema surcoreano de inteligencia artificial.

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"Solo la velocidad es el camino para sobrevivir", dijo Lee, al defender que Corea del Sur debe asegurar antes que otros países los componentes centrales de la inteligencia artificial.