Digi anuncia su intención de salir a Bolsa

Digi ha anunciado este lunes su intención de salir a Bolsa ('intention to float') mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones y la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, según ha indicado en un comunicado este lunes.

La operación cuenta con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros.

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Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.

La oferta combinará la emisión de acciones nuevas por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.

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Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications (cotizada en la Bolsa de Bucarest), mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

La oferta que se dirige a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.

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((HABRÁ AMPLIACIÓN))