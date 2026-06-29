Qatar suspende "hasta nuevo aviso" toda actividad marítima tras la muerte por metralla de un ciudadano

Las autoridades de Qatar han anunciado este lunes la suspensión "hasta nuevo aviso" de toda actividad marítima como medida de "seguridad pública" y después de que un ciudadano qatarí a bordo de una embarcación haya muerto por impacto de metralla.

"Por motivos de seguridad pública, se recomienda a los propietarios y usuarios de embarcaciones marítimas --incluidas las embarcaciones de recreo, los barcos pesqueros, las motos acuáticas y cualquier otro tipo de embarcación marítima-- que suspendan temporalmente la navegación y cualquier tipo de actividad marítima, a partir de la fecha de este comunicado y hasta nuevo aviso", ha señalado el Ministerio de Transportes en sus redes sociales.

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La medida "preventiva temporal", ha indicado la cartera ministerial, ha sido adoptada en coordinación con los organismos de seguridad pertinentes y no afecta a las embarcaciones que estén sujetas a las disposiciones de los convenios internacionales sobre el mar.

El anuncio llega después de que el Ministerio del Interior haya confirmado la muerte de un nacional por impacto de metralla a causa de las "operaciones militares en la zona", después de que una embarcación en la que iba la víctima fuera dada por desaparecida, sin pronunciarse sobre si el suceso está vinculado con los últimos intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán.

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El buque fue localizado el 28 de junio, mientras el operativo de búsqueda fue puesto en marcha la noche del 27, después de que las autoridades detectaran que una embarcación "con dos personas a bordo", no regresó a la costa "a la hora prevista". La otra víctima, es un "residente árabe" que se encuentra "estable" tras haber sido hospitalizado, de acuerdo con el Ministerio.