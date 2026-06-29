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Localizan sin vida al hombre de 52 años desaparecido en Cuevas del Almanzora

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Un varón de 52 años, cuya desaparición había sido denunciada en Cuevas del Almanzora (Almería), ha sido localizado sin vida, según ha informado la agrupación local de Protección Civil a través de sus redes sociales.

El hombre, identificado con las iniciales J.G.S., permanecía en paradero desconocido desde el pasado jueves 25 de junio, según consta en el cartel de búsqueda difundido para solicitar colaboración ciudadana.

En dicho aviso se pedía a cualquier persona que pudiera aportar información que contactara con la Guardia Civil, la Policía Local o Protección Civil de Cuevas del Almanzora.

La entidad ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido y ha expresado que toda la agrupación se une "al dolor" de sus allegados. Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias del hallazgo.

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