Feijóo acusa a Sánchez de "ingeniería electoral" para lograr votantes y reformará la ley de nacionalidad si gobierna

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar "nuevos votantes" practicando "ingeniería electoral" a través de la llamada 'Ley de Nietos'. Dicho esto, ha avanzado que si gobierna llevará a cabo una reforma de la ley de nacionalidad" para delimitar los requisitos para obtenerla.

"Tendremos que hacer una reforma de la ley de nacionalidad. Tendremos que pedir una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'esRadio', que ha recogido Europa Press.

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El jefe de la oposición ha señalado que Pedro Sánchez busca conseguir nuevos votantes a través de la conocida como 'Ley de Nietos' (que se recoge en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática).

Feijóo ha indicado que "hay una ingeniería electoral que consiste, en un espacio muy corto de tiempo" incrementar "en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español".

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"Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Los votantes actuales, pues no les salen las cuentas. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", ha manifestado, para añadir que su partido va a seguir "estudiando este asunto" y seguirá viendo "cómo se construyen estas nacionalizaciones".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))