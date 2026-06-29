La preocupación por la criminalidad en México y Perú casi triplica la media de la OCDE

París, 29 jun (EFE).- La preocupación por la criminalidad entre la población de México y Perú casi triplica la media de la OCDE y es en ambos países el principal motivo de inquietud, por encima incluso de la corrupción.

En una nueva edición del informe sobre la confianza en las instituciones públicas publicado este lunes que incluye datos de sus miembros, pero en esta ocasión también de cinco candidatos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que un 75 % de los mexicanos y el mismo porcentaje de los peruanos consideraba la criminalidad uno de los grandes desafíos.

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Esa cifra, que se refiere a una encuesta realizada en 2025, estaba muy por encima de la media del 28 % del conjunto de países de la organización, y más todavía del 17 % de Austria, Suiza, Corea del Sur, Eslovaquia, del 15 % en Islandia, del 12 % en Polonia, del 10 % en Croacia, del 6 % en Estonia, del 5 % en Letonia y del 4 % en Estonia.

En los otros países latinoamericanos, la inquietud era igualmente particularmente elevada, con un 63 % de los costarricentes que estimaban que era uno de los asuntos más importantes, un 59 % de los chilenos, un 58 % de los brasileños y un 49 % de los colombianos.

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En España el nivel de inquietud era algo superior a la media de la OCDE, con un 29 % de los encuestados que la consideraban uno de los tres principales desafíos del país.

Con carácter general, la corrupción también aparecía como una de las grandes inquietudes en los países latinoamericanos que participaron en el estudio, pero de forma muy particular en Perú, ya que esa cuestión fue señalada por el 64 % (el dato más elevado de los 42 Estados de la muestra), frente al 18 % de media de la OCDE.

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La preocupación por la corrupción era también significativamente elevada en otros dos países latinoamericanos, con un 53 % en Brasil, un 52 % en Colombia, y un 47 % en Costa Rica. Chile suponía una excepción relativa, ya que allí la corrupción era uno de los tres principales desafíos del país para un 32 %. EFE