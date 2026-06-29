La Eurocámara votará si abrir proceso que puede acabar en veto al partido europeo de AfD

Bruselas, 29 jun (EFE).- El Parlamento Europeo decidirá la semana próxima si pedir a la autoridad comunitaria para partidos políticos que verifique si el partido Europa de las Naciones Soberanas (ESN), la formación ultraderechista en la que está Alternativa por Alemania, cumple con los valores básicos para tener estatus de partido europeo y recibir financiación comunitaria.

El pleno de la Eurocámara votará por tanto si continuar este proceso iniciado por la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos y las Fundaciones Políticas Europeas (APPF), que a finales de mayo informó a las instituciones comunitarias de sus dudas de que ESN cumpliera con los valores requeridos para ser un partido comunitario.

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Los partidos europeos se comprometen a que sus miembros respeten los valores básicos de la Unión Europea recogidos en el artículo 2 de los tratados, como el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho y los derechos humanos, incluyendo los de las minorías.

El informe de la APPF, de 300 páginas y revelado por el medio de información europea Politico, recoge capturas de pantalla y mensajes en redes sociales de personas vinculadas al partido con contenido antisemita, antiLGTBIQ+ y anti migrantes, así como evidencias de que uno de sus miembros coopera abiertamente con el partido del presidente ruso, Vladimir Putin.

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Alternativa por Alemania -que había sido expulsado meses antes del otro grupo ultraderechista del Parlamento Europeo- es el principal partido de ESN, que nació tras las elecciones europeas de 2024 y acoge también a otras formaciones, como Renacimiento (Bulgaria), República (Eslovaquia), Reconquista (Francia), el Movimiento Nuestra Patria (Hungría) o la Coalición para la Renovación de la República (Polonia), entre otras.

En base a este informe, cualquiera de las tres instituciones principales (Comisión Europea, Consejo o Parlamento Europeo) puede solicitar a la APPF que verifique si se ha producido una infracción de los valores básicos de la Unión Europea que pudiera dar lugar a su retirada del registro de partidos y fundaciones políticas comunitarias.

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Finalmente será el Parlamento Europeo el que, después de que 180 diputados de tres grupos distintos hayan sumado sus firmas a una moción, llevará la cuestión a la agenda de su próximo pleno, que se celebrará la semana próxima en Estrasburgo (Francia), dijeron a EFE fuentes comunitarias.

En el caso de que se verificase el incumplimiento de los valores europeos y retirase al partido ESN del registro comunitario, la entidad podría continuar su actividad política sujeta a la legislación de cada país, pero no recibir financiación comunitaria. En 2026 le corresponden unos dos millones de euros de fondos europeos, según Politico.

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El voto en el pleno de la próxima semana tiene ya el apoyo de los grupos de centro y progresistas (socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda) y depende del potencial sí del Partido Popular Europeo para salir adelante. EFE