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El suministro de renovables y gas aumenta en la UE en 2025, mientras el carbón cae a mínimos históricos

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El suministro de energías renovables en la Unión Europea creció un 1,4% en 2025, hasta los 11,5 millones de terajulios (TJ), en un año en el que también aumentó el gas natural, mientras que el carbón volvió a retroceder alcanzando mínimos históricos, según los datos preliminares publicados este lunes por Eurostat.

La oficina estadística de la UE destaca que el suministro de gas natural avanzó un 2,3% respecto a 2024 y encadenó así su segundo año consecutivo de crecimiento tras el fuerte descenso registrado en 2023, al igual que la energía nuclear, que también aumentó un 0,2%, mientras los productos petrolíferos redujeron su suministro un 2,8%.

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En el caso del carbón, la tendencia a la baja volvió a acentuarse durante el pasado año, con una caída del 7,7% en el lignito y del 3,2% en la hulla, lo que sitúa ambas fuentes energéticas en su nivel más bajo desde el inicio de la serie estadística, en 1990.

En cuanto a la generación de electricidad, las energías renovables conservaron su posición como principal fuente en la Unión Europea al aportar el 47,2% del total, pese a que la producción eléctrica procedente de estas tecnologías disminuyó un 0,5% por el descenso de la generación hidroeléctrica.

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Por su parte, los combustibles fósiles elevaron un 3,2% su producción de electricidad y representaron el 29,6% del total generado en la UE, mientras que la energía nuclear concentró el 23,2% restante.

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