Colombia repatriará a 47 ciudadanos que desean volver al país tras terremotos en Venezuela

Bogotá, 29 jun (EFE).- El Gobierno de Colombia repatriará a 47 ciudadanos que desean volver al país tras los terremotos del pasado miércoles en Venezuela, que han dejado 1.450 fallecidos de acuerdo al último balance del presidente del Parlamento del país vecino, Jorge Rodríguez, informaron este lunes fuentes oficiales.

El Gobierno señaló en un comunicado que esta mañana partió un tercer vuelo de ayuda humanitaria de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) con 3.200 elementos de asistencia humanitaria de emergencia, ocho toneladas de un complemento alimentario llamado bienestarina, 680 kilogramos de medicamentos y 900 bolsas para el manejo digno de personas fallecidas.

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"La aeronave despegó esta mañana desde Colombia con destino al Aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira. Una vez entregada la ayuda humanitaria, emprenderá el regreso al país con 47 colombianos. Desde el Consulado de Colombia en Caracas se adelantan las labores de registro, verificación de documentos y coordinación del embarque de los connacionales que manifestaron su voluntad de retornar", agregó la información.

La Cancillería confirmó el sábado que, según un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos fallecieron en los terremotos que sacudieron esta semana a Venezuela, una cifra que continúa siendo verificada en coordinación con las autoridades del país vecino.

Igualmente manifestó hoy que hay 19 colombianos desaparecidos por los terremotos.

La Cancillería habilitó además líneas de atención consular a través del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (CIARC), disponible las 24 horas, para asistir a los colombianos afectados por la emergencia.

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el pasado miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y han dejado hasta el momento al menos 1.450 muertos y miles de heridos, según el último balance oficial de las autoridades venezolanas. EFE

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