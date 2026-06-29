Agencias

Cinco muertos y varios heridos en un tiroteo en un centro de atención de menores en Stade, Alemania

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Al menos cinco personas han fallecido y varias han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este lunes en un centro de atención de menores en la ciudad alemana de Stade, en el norte del país.

"Según el estado actual de la investigación, se ha producido un homicidio en un centro de asistencia a menores con varias víctimas. Según los datos disponibles hasta el momento, cinco personas han fallecido y otras han resultado heridas", ha informado la Policía local de Luneburg en un mensaje difundido en redes sociales.

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La intervención de las fuerzas de seguridad ha permitido detener a dos presuntos sospechosos, entre ellos el supuesto autor de los disparos, ha añadido la Policía, si bien sigue en marcha la investigación sobre los motivos del ataque y el desarrollo de los hechos.

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