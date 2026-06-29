China justifica mas restricciones de exportación a 40 entidades niponas por su militarismo

Pekín, 29 jun (EFE).- El Gobierno chino defendió ese lunes como "totalmente justificadas, razonables y conformes a la ley" sus nuevas restricciones de exportación a 40 entidades japonesas, en un movimiento que, según Pekín, busca combatir el "nuevo militarismo" de Tokio.

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun explicó que las medidas afectan exclusivamente a artículos de doble uso y que no repercuten en las relaciones económicas y comerciales normales entre China y Japón.

PUBLICIDAD

Asimismo, aseveró que la inclusión en la lista de control se dirige únicamente contra un número reducido de entidades japonesas, al tiempo que expresó que las compañías niponas que operan de forma honesta y respetan la legislación no tienen motivo alguno de preocupación.

"Esperamos que la parte japonesa rectifique su rumbo, corrija sus acciones erróneas, reflexione sinceramente sobre ellas y vuelva al camino correcto", agregó el vocero.

China anunció este lunes nuevas restricciones a la exportación de artículos de doble uso dirigidas a entidades japonesas, en respuesta a lo que describió como una "remilitarización" de Tokio, al incluir a 20 entidades niponas en una lista de control y a otras 20 en una lista de vigilancia.

PUBLICIDAD

El Gobierno nipón, por su parte, también calificó este lunes de "inaceptables" las incursiones de buques chinos en aguas que rodean a la isla de Yonaguni, cercana a Taiwán, tras unas maniobras anunciadas por Pekín a principios de mes y otras más recientes.

Respecto a este punto, Guo defendió las actividades llevadas a cabo por las autoridades competentes chinas en esas aguas como "razonables, legales y plenamente legítimas" al señalar que Pekín posee una zona económica exclusiva y una plataforma continental en las aguas situadas al este de la isla de Taiwán, que reclama como propia.

PUBLICIDAD

El portavoz también reprochó a Japón y Filipinas el inicio "de forma unilateral" de negociaciones para la delimitación de sus zonas marítimas, eludiendo a China, con lo que consideró que han violado gravemente el derecho internacional.

Las relaciones entre Pekín y Tokio se deterioraron a finales de 2025, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

PUBLICIDAD

Desde entonces, China ha respondido con protestas diplomáticas, advertencias de viaje, restricciones comerciales y críticas a lo que interpreta como un refuerzo de las capacidades militares japonesas. EFE