Casa 47 adjudica por 56 millones la gestión del arrendamiento de viviendas del Parque Estatal de Vivienda

Casa 47 ha adjudicado el contrato de servicios para la gestión integral del arrendamiento del Parque Estatal de Vivienda Asequible por un importe de 56,13 millones de euros.

La adjudicación se ha realizado por lotes, basados en cuatro ámbitos geográficos que agrupan diferentes comunidades. El primer lote engloba el Principado de Asturias y Galicia y ha sido adjudicado a la UTE compuesta por Emerald Impact Sbic, Guinot Prunera, Ingeus y Fantastic 4 Real Estate por 7,71 millones de euros.

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El segundo lote, que corresponde a Comunidad Valenciana y Región de Murcia, ha sido adjudicado a la UTE formada por Serveo Servicios y Factoría Gestión y Consultoría por 16,31 millones de euros.

El lote 3 corresponde a Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, a favor de la UTE formada por Serveo Servicios y Factoría Gestión y Consultoría por 22,12 millones de euros.

Por último, el lote 4, que corresponde a Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, se ha adjudicado a la UTE de Emerald Impact Sbic, Guinot Prunera, Ingeus y Fantastic 4 Real Estate por 9,98 millones de euros.

El contrato ha priorizado los criterios técnicos en la gestión residencial y el compromiso social sobre los criterios estrictamente económicos en la gestión de vivienda asequible.

En la adjudicación se ha valorado también la solvencia técnica y profesional en la gestión de viviendas adscritas a un programa específico de vivienda de alquiler asequible o de vivienda social durante al menos un año de los últimos tres.

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Asimismo, Casa 47 ha definido mecanismos de control de la calidad de los servicios y el contrato incluye un sistema de penalizaciones y bonificaciones orientadas a maximizar la calidad del servicio prestado a los inquilinos, de forma que se establecen penalizaciones cuando los niveles del servicio incumplan los plazos fijados para la ejecución de los trabajos, como la resolución de incidencias en las viviendas.

También se medirá la calidad del servicio a través de indicadores como la puntuación de satisfacción en la encuesta anual que se realizará a las personas inquilinas.

Estas viviendas pasarán a formar parte del Parque Estatal de Vivienda Asequible, gestionado por Casa 47, que actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.

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