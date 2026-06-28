Una fuga de combustible en el lago Naser, en Egipto, deja "efectos limitados" en el agua

El Cairo, 28 jun (EFE).- Egipto aseguró este domingo que el agua del lago Naser sufre "efectos limitados en su nivel de oxígeno" a causa de la fuga de diésel que provocó el hundimiento el sábado de un barco de carga en el puerto de la Presa Alta de Asuán, en el sur del país.

La Autoridad de la Presa de Asuán anunció que el examen preliminar de nueve muestras de agua, tomadas a distintas profundidades en el lugar de los hechos, revelaban unos parámetros dentro de los estándares de calidad medioambiental.

Además, el Ministerio de Recursos Hídricos egipcio afirmó en un comunicado que el vertido, de unos 200 metros de diámetro, "está controlado" y permanece delimitado al área del puerto, sin desplazarse a otras partes del extenso lago que baña a la presa.

PUBLICIDAD

Añadió que el Ministerio de Medio Ambiente también está tomando medidas en relación con lo ocurrido y que se seguirá extrayendo muestras de agua para analizar su calidad y "garantizar que los efectos no se extiendan más allá del lugar del incidente".

El ministro egipcio de Recursos Hídricos, Hani Sueilam, afirmó que todas las autoridades competentes continuarán coordinando los trabajos de seguimiento técnico para preservar la calidad del agua del lago de Naser, de la que depende todo el tramo egipcio del río Nilo, principal recurso hídrico del país.

PUBLICIDAD

La Presa Alta de Asuán es la infraestructura más importante que tiene Egipto para almacenar agua y regular el caudal del Nilo en base a sus necesidades, y sirve también para generar energía hídrica y para controlar el riesgo de riadas.

Su construcción en la década de 1960 provocó la formación artificial del embalse del lago Naser, que también cumple una importante función en la actividad pesquera de las localidades del sur de Egipto y del vecino Sudán, por lo que el mantenimiento de la calidad de sus aguas constituye uno de sus activos. EFE

PUBLICIDAD