La República Dominicana evacua a otros 31 nacionales desde Venezuela tras terremotos

Santo Domingo, 28 jun (EFE).- La República Dominicana evacuó a otros 31 nacionales desde Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles, que ha dejado hasta el momento 1.430 personas fallecidas, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, según cifras oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este domingo que el traslado se realizó en las últimas horas mediante tres operaciones aéreas coordinadas junto al Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea, dentro de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, un grupo de expertos en desastres que arribó a territorio venezolano la tarde del jueves.

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Los vuelos transportaron seis ciudadanos, trece atletas de la selección nacional de voleibol y doce jóvenes beisbolistas.

Con estas operaciones, sumadas a la del viernes 26, el Gobierno ha repatriado un total de 42 dominicanos.

La República Dominicana anunció ayer que habilitó un vuelo humanitario para facilitar el retorno de sus ciudadanos afectados por los devastadores terremotos.

La operación inicial está prevista para mañana, con salida desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, y llegada al Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, de acuerdo con un comunicado del Mirex.

El vuelo tendrá capacidad para 90 pasajeros, agregó la información, emitida después de que el presidente del país, Luis Abinader, dispusiera el envío a Venezuela de una misión con el objetivo de brindar apoyo a los dominicanos residentes en ese país que se han sido afectados por los sismos.EFE

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