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Declarado incendio forestal en Linares que moviliza a dos medios aéreos y seis grupos de bomberos

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Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado en la tarde de este domingo en el término municipal de Linares (Jaén), y que ha movilizado a dos medios áereos y seis grupos de bomberos forestales.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental.

Asimismo, el Plan Infoca ha concretado que en esta emergencia se encuentra trabajando un helicóptero semipesado y un anfibio ligero, además de dos autobombas.

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