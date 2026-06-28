Diez heridos, uno grave, tras caer varios rayos en un parque de atracciones en Suecia

Berlín, 28 jun (EFE).- Diez personas resultaron heridas, una de carácter grave, tras caer este domingo cerca de ellas varios rayos en un parque de atracciones ubicado en la ciudad sueca de Tomelilla, al sur del país nórdico.

Según informó la agencia sueca TT, que citó a las autoridades locales, tres adultos necesitaron hospitalización tras caer los rayos.

Uno de estos afectados es una mujer de 45 años que resultó herida de gravedad.

Los otros siete heridos sufrieron "heridas menores", según dijo a TT Conny Emmelin, portavoz de la región de Skåne, donde se encuentra Tomelilla.

Según contó a TT Tommy Bauer, el responsable del parque de atracciones, llamado Tosselilla Summerland, los rayos cayeron sobre el parque durante quince minutos, el tiempo en que una tormenta eléctrica pasó sobre las instalaciones de ocio.

Un árbol sufrió daños por los rayos y partes del mismo, al desprenderse, hirieron a algunos de los afectados, según Bauer.

"Estaba cerca del árbol cuando vi el rayo golpearlo y sobre un grupo de gente impactaron partes del árbol", añadió.

El Instituto Sueco de Meteorología (SMHI) había previsto para este domingo tormentas eléctricas en el norte y en el sur de Suecia, mientras que en Tomelilla la temperatura máxima prevista para esta jornada era 28 grados centígrados y la mínima 22 grados. EFE

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