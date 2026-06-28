Israel entierra los Acuerdos de Oslo en la Tumba de los Patriarcas de Hebrón

Guillermo Azábal

Hebrón (Cisjordania), 28 jun (EFE).- En una inédita decisión, las autoridades israelíes decidieron este mes transferirse la gestión urbanística de la Tumba de los Patriarcas de Hebrón (Cisjordania), uno de los lugares santos del mundo más venerados por musulmanes y judíos, en una ruptura del protocolo de esta ciudad acordado en 1997 que, según el Gobierno palestino, amenaza con borrar la herencia islámica del enclave.

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Esta decisión llega después de años de medidas de facto israelíes que han facilitado el asentamiento de población judía alrededor del templo, donde proliferan las banderas israelíes y símbolos judíos, y hay cada vez mayores restricciones de acceso para los musulmanes.

"Rechazan la solución de los dos Estados. Israel cree que, al anexar partes de Cisjordania, dificultarán enormemente el establecimiento de un Estado palestino", afirma a EFE Jaled Qawasmi, vicealcalde de la ciudad, preguntado por el objetivo último de la medida.

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Según el Protocolo de Hebrón, convenio derivado de los Acuerdos de Oslo y avalado en 1997 por Yaser Arafat y Benjamín Netanyahu, Israel retiró a su Ejército de la zona designada como H1, que abarca aproximadamente el 80 % de esta urbe cisjordana, y la policía palestina asumió la responsabilidad de seguridad en dicha área.

Israel mantuvo la seguridad en la zona designada como H2, que comprende el 20 % restante e incluye la Tumba de los Patriarcas o Mezquita de Abraham, ubicada en su Ciudad Vieja.

El protocolo contemplaba un 'statu quo' especial para el templo, por el que cualquier modificación en su infraestructura debía ser consensuada entre la Administración Civil israelí, el Ministerio de Asuntos Religiosos palestino (Waqf) y autoridades palestinas.

El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, fue quien anunció el 16 de junio la decisión unilateral de Israel de hacerse con las competencias, alardeando de haber cancelado el Protocolo de Hebrón y controlar el urbanismo de este lugar santo, donde se encuentran los cenotafios de Abraham, Isaac y Jacob, trascendentales para las tres religiones monoteístas.

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Poco después, el Ministerio de Exteriores israelí afirmó que la decisión se aplicaría solo a los sitios judíos de Hebrón, aunque en la práctica afectará a todo el recinto de la Tumba de los Patriarcas. La Administración Civil y el Ministerio de Finanzas israelíes no accedieron a las peticiones de información por parte de EFE.

Sobre el terreno, la realidad es que Israel, pese a no contar con la aprobación del Waqf y las autoridades palestinas, ha ido impulsando en los últimos años una serie de cambios en la Tumba de los Patriarcas que refuerzan únicamente su carácter sagrado para el judaísmo.

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Decenas de banderas israelíes y estrellas de David gigantes se suceden por la parte a la que tienen acceso los fieles judíos, así como modificaciones en tejados, instalación de ascensores y rampas, una tienda de regalos y cafetería, y renovados puestos de control.

La Administración palestina defiende que esto atenta contra su 'statu quo' e Israel trata de justificar algunas medidas en motivos de seguridad y accesibilidad.

"Esto viola el 'statu quo' y la comunidad internacional es clara con que estas modificaciones son ilegales. Supone una destrucción de patrimonio religioso. Lo que vemos ahora es hacer oficial otro paso para continuar con la anexión, vulnerando los Acuerdos de Oslo", comenta por vía telefónica Alon Arad, director ejecutivo de la ONG arqueológica israelí Emek Shaveh.

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"La ocupación (de Israel) busca transferir las competencias al Consejo Religioso de los Asentamientos (israelíes en Cisjordania ocupada) para judaizar la Mezquita de Abraham a un ritmo acelerado, sin que haya ningún motivo", indica a EFE desde Hebrón Mutaz Abu Sneineh, director de dicho templo.

El complejo de la Tumba de los Patriarcas fue dividido por Israel en 1994 en una parte musulmana y otra judía, después de que un colono israelí matara a 29 fieles palestinos en la mezquita, una masacre que marcó para siempre el devenir de la localidad.

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Barreras y tornos de acero, alambre de espino, cámaras de seguridad y cacheos constantes acompañan a los palestinos que quieren acceder a la mezquita, mientras que de la otra parte visitantes judíos o colonos se desplazan con fluidez por las zonas ajardinadas y la sinagoga.

"Antes teníamos algunas trabas al venir aquí, pero ahora esto es Israel. Es algo muy bueno", expresa a EFE Yuval, residente de Tel Aviv, mientras levanta el pulgar en señal de satisfacción en el mencionado templo.

En contraposición, la situación para los habitantes de Hebrón ha empeorado sustancialmente desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en la frontera con Gaza.

Controles de seguridad aún más exhaustivos, limitaciones de aforo, violentas redadas y cierre de negocios en la Ciudad Vieja de Hebrón asfixian el día a día de los palestinos en esta ciudad, otrora conocida por sus exitosos negocios de cerámica y artesanías.

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"No dejamos de sufrir, todo está cerrado. Cuando salimos de casa no sabemos si podremos volver, necesitamos justicia", dice a EFE Waseem, propietario de una tienda de recuerdos, que asegura apenas factura unos 20 euros diarios.

En Hebrón reina la percepción de que esta adjudicación de competencias por parte de Israel, que también hará que israelíes puedan mudarse a la zona judía con menos trabas burocráticas, acelerará la "ocupación en la tierra de los profetas", lamenta Waseem. EFE

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