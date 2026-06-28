Bad Bunny no se lleva la música de Madrid: Bruno Mars, Rels B o The Weeknd actuarán este verano

El puertorriqueño Bad Bunny, tras el triunfo cosechado en la capital con sus diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano, no acaba con la música durante estos meses en Madrid, que contará con los conciertos de Bruno Mars, Rels B o The Weeknd, a lo que suman también festivales como el Mad Cool con Florence + The Machine, Zara Larsson, Foo Fighters o Twenty One Pilots.

La primera cita será este 4 julio, coincidiendo con el Orgullo LGTBI de Madrid, con el cantante español Rels B, después de que presentara su disco en primicia durante las fiestas de San Isidro en un concierto en la Plaza Mayor, a la vez que arrancaban la festividad en honor al patrón de la capital.

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Con mil millones de reproducciones gracias a temas de música urbana como 'A mí', Rels B fue el artista español de 2025 más escuchado fuera del país según Spotify. Llega ahora al Metropolitano de la capital con 'love love FLAKK' tras llevar el año pasado su 'A New Star World Tour' al Movistar Arena con 'sold out'.

Volverá a ser el turno en julio del Festival Mad Cool, del 8 al 10 de julio de 2026, reuniendo en su cartel a más de 70 artistas en el espacio Iberdrola Music en Villaverde.

Foo Fighters encabezarán Mad Cool 2026 con su único concierto en España, acompañados por Florence + The Machine, que presentará su nuevo álbum y el regreso de Pulp a Madrid tres décadas después. A ellos se suman Jennie (Blackpink), Moby, Lorde, Nick Cave & The Bad Seeds, Wolf Alice, Halsey, David Byrne, The Last Dinner Party, entre otros.

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Unos días más tarde, el 12, Chayanne llevará su gira 'Bailemos otra vez' al Movistar Arena. Lo hará después de regresar el año pasado tras 14 años de ausencia en España.

El artista puertorriqueño repasará algunos de los grandes éxitos que han marcado su carrera, como 'Lo dejaría todo', 'Y tú te vas', 'Un siglo sin ti', 'Torero' o 'Salomé'. También interpretará otro éxito, 'Bailando bachata', que duró más de un año entre las canciones más vendidas y escuchadas en España.

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Será el Metropolitano el que acoja Bruno Mars el 10 y 11 de julio con su gira 'The Romantic Tour', que le traerá a España ocho años después de su último concierto, tras la "increíble" demanda que despertó en la preventa su primera fecha, según Livenation.

Serán las únicas fechas que tiene en España. Bruno Mars pisó España en 2018 con su gira '24K Magic World Tour', que incluyó shows en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona el 20 de junio y, dos días después, en el Estadio Metropolitano de Madrid.

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El mes lo cerrará el rapero Ye, antes conocido como Kanye West, quien actuará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 30 de julio. Es el primer concierto que el artista da en España en 20 años y el único en España con la gira que le llevará a México, India, Países Bajos o Italia.

La última y primera vez que Ye actuó en España fue en 2006 en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Entonces presentaba 'Late registration'.

El mes de agosto dará un respiro a la programación de conciertos si bien cerrará con The Weeknd. El cantante y compositor canadiense celebrará los días 28, 29 y 30 su gira 'After Hours Til Dawn' en el Riyadh Air Metropolitano. El autor de éxitos de la talla de 'Blinding Lights', 'Starboy' o 'Save Your Tears' cerrará su gira europea en Madrid con tres conciertos.

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A la vuelta de las vacaciones de verano, y en cuatro fechas --11, 12, 14 y 15 de septiembre-- le tocará el turno a Aitana como parte de su nueva gira Cuarto Azul World Tour en el Movistar Arena, tras presentar en este espacio el disco en una 'listening party'. Lo hará tras inaugurar su gira el pasado 9 de mayo en el Estadio Antonio Peroles de Roquetas de Mar, en Almería.

Ya en septiembre será el turno de la cantante colombiana Shakira con doce conciertos, una residencia que llevará a cabo en Madrid en el espacio Iberdrola Music. Dentro del recinto se ubicará lo que los organizadores han denominado el "Estadio Shakira", que acogerá a 50.000 personas cada día.

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En cada concierto, la artista será protagonista de una experiencia, 'Es Latina', que durará doce horas: desde el mediodía hasta la media noche del día que termine el espectáculo. Será los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.