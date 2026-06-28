Cuenta atrás para retirar la 'Verja' de Gibraltar que la separa de España

Gibraltar, 28 jun (EFE).- En apenas dos semanas la verja de Gibraltar, en pie desde hace más de cien años, será historia, y con su desmantelamiento se pondrá fin a años de colas interminables, a veces de hasta cuatro horas, que sufrían los trabajadores que diariamente se desplazaban a la colonia británica desde España.

La eliminación de la verja ha sido posible gracias a las negociaciones que durante años han mantenido el Reino Unido y España, país integrante de la Unión Europea, después del brexit, que supuso la salida de los británicos del club comunitario.

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Los 15.000 trabajadores transfronterizos, un 80 % españoles, que cruzan la frontera cada día, tienen el sentimiento de que ha caído otro muro, asegura a EFE Roberto, el recepcionista de un hotel de Gibraltar, que ve muchas ventajas al derribo de la verja.

Lo que sí teme es que suban los precios de la vivienda, aún más, en la fronteriza Línea de la Concepción, en la provincia española de Cádiz, y aledaños, en el extremo sur de la península ibérica.

Aunque esta nueva situación les genera algo de incertidumbre, sólo el hecho de atravesar la frontera sin control de pasaportes es un gran alivio, cuenta Carmen, una española que trabaja en una licorería y venta de tabaco

"Un Franco (Francisco, el dictador) la cerró y otro Franco (Juan, alcalde actual de la Línea) la va a quitar. Viva Franco", bromea al contar que el regidor ha promovido la contratación de una empresa del municipio para retirar la verja.

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El turismo, junto al 'bunkering'(suministro de combustible en puerto o alta mar), los servicios financieros y las sedes de empresas de juegos de azar 'on line' son las principales fuentes de ingresos de Gibraltar.

Para Elías, propietario de una joyería de la calle principal de Gibraltar, el negocio mayoritario en esta vía, la subida de impuestos no será un problema y eso que también la presión impositiva será similar, pero está convencido de que se compensará con la mayor afluencia de gente.

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La inseguridad es un efecto colateral que temen los gibraltareños. Perder la seguridad que tienen ahora los más de 38.000 residentes de Gibraltar es uno de los efectos que más temen por la caída de la verja y que el ministro principal de la colonia, Fabian Picardo, achaca al efecto "jaula" en el que han vivido tantos años, pero están preparados y han hecho una gran inversión en este capítulo, según el gobierno gibraltareño.

Ahora la única cárcel que hay sólo tiene una quincena de presos y a quienes cometen delitos graves los trasladan a Reino Unido. EFE

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