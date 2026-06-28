Sudán alerta del riesgo de expansión regional de la guerra y pide el cese de apoyos a las RSF

Las autoridades de Sudán han alertado del riesgo de expansión de la guerra a otros puntos la región a causa de las acciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el flujo de armas y combatientes a través de las fronteras, al tiempo que han apuntado que el respaldo que recibe el grupo paramilitar por parte de numerosas naciones está prolongando la guerra y ahondando la crisis humanitaria, una de las más graves a nivel mundial.

Amgad Fareid Eltayeb Idris, asesor para Asuntos Políticos y Diplomáticos del presidente del Consejo Soberano de Transición y jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, ha sostenido en una entrevista concedida a Europa Press que el apoyo externo que reciben las RSF de países como Emiratos Árabes Unidos (EAU), Chad o Kenia, entre otros, está "alimentando la sed de poder" del grupo, lo que está prolongando un conflicto que está teniendo consecuencias devastadoras para la población.

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Así, ha reseñado que Chad "acoge" a milicianos de las RSF, mientras que EAU "proporciona apoyo y armas" al grupo, Kenia "sigue acogiéndolas y apoyándolas" y las autoridades orientales de Libia "les proporcionan recursos". "Todo estos países alimentan la sed de poder de las RSF. Si no detienen esta situación, especialmente los países vecinos que les brindan apoyo directo, la guerra continuará", ha alertado.

"Esto pone en riesgo su propia estabilidad, porque si esta guerra en Sudán se fragmenta, las consecuencias no se limitarán a las fronteras sudanesas", ha argumentado, antes de ahondar en que la situación "afectará al mar Rojo y al Sahel" y proporcionará armas y fondos a organizaciones terroristas que se benefician de la inestabilidad generada por las RSF y del armamento que obtienen de la milicia".

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Sudán ha alertado de este tráfico de armas y mercenarios, apuntando a diversos implicados en estas redes y afirmando que las RSF cuentan entre sus filas con personas llegadas desde otras zonas del continente e incluso desde Colombia y Bolivia para combatir en el conflicto, desatado en abril de 2023 tras meses de tensiones en la transición abierta tras la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019.

Asimismo, ha trasladado a la comunidad internacional el riesgo que supone la situación, tanto por una posible expansión de la inestabilidad como por la imposibilidad de controlar estos flujos de armas y milicianos a través de fronteras, en una región ya sometida a una fuerte presión a nivel de seguridad por las operaciones de decenas de grupos terroristas y yihadistas, incluidas las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico.

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INCIDENTES FRONTERIZOS

En este contexto Idris ha hecho referencia a los recientes incidentes cerca de las fronteras con Egipto y Etiopía --país al que Jartum ha acusado del lanzamiento de drones desde su territorio, también contra el aeropuerto de la capital--, y ha reseñado que las autoridades "analizan con atención" estos sucesos. "No queremos entrar en guerra con Etiopía, ni con Egipto, ni con nadie", ha manifestado.

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El portavoz del Ejército sudanés, Asim Auad Abdeluahab, afirmó a principios de mayo que Jartum cuenta con pruebas sobre el papel de Etiopía y EAU en el ataque contra el aeropuerto de Jartum y detalló que desde el 1 de marzo se han registrado ataques con drones lanzados desde el aeropuerto etíope de Bahir Dar contra Nilo Blanco, Nilo Azul, Kordofán Norte y Kordofán Sur.

A ello se suma la muerte de varias personas en ataques con drones y artillería contra zonas mineras en el estado de Río Nilo, cerca de la frontera con Sudán, incidentes achacados a Egipto y que llegaron tras meses de fricciones en la zona.

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Idris ha hecho hincapié en que ya ha habido contactos "de alto nivel" con Etiopía, incluido un encuentro entre el vicepresidente del Consejo Soberano de Transición, Malik Agar, y el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, para "abordar este tema", una situación similar a la vivida con El Cairo. "Los canales de comunicación con ambos países están abiertos", ha esgrimido, en el marco de los esfuerzos para evitar cualquier contencioso.

"Lo fundamental es que no queremos que esta guerra se extienda. Queremos que termine, pero las RSF siguen provocando la inestabilidad que conduce a su expansión", ha lamentado. "Sin estabilidad del Gobierno central, sin poner fin a esta insurgencia y al intento de golpe de Estado de las RSF de tomar el control del país, las consecuencias serán cada vez más peligrosas para los países vecinos y la región", ha alertado.

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DURAS CRÍTICAS A KENIA

De esta forma, ha tenido palabras especialmente duras contra el presidente de Kenia, William Ruto, a quien ha acusado de "estar completamente alineado con las RSF" y de beneficiarse "personalmente" del conflicto, entre otras cosas a través de un programa de exportación de oro saqueado por las RSF y que tendría EAU como su principal destino. "Este es el oro que financia la guerra y los drones que matan al pueblo sudanés", ha puntualizado.

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"Lamentablemente, Kenia no ha sido honesta con los principios de la Unión Africana (UA) ni con la vecindad entre ambos países y su historia compartida durante mucho tiempo. Lamentablemente, también están utilizando su influencia sobre la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la UA para convertir a estas organizaciones en instrumentos de hostilidad hacia el pueblo sudanés", ha dicho.

La UA suspendió a Sudán en el seno del organismo tras el golpe de Estado de 2021 contra el gobierno de transición encabezado por Abdalá Hamdok, una asonada encabezada por Al Burhan y que contó con el respaldo de su entonces aliado, 'Hemedti'. El bloque recalcó que el paso estaría en pie hasta una "restauración efectiva" de las autoridades transicionales, algo impedido por el estallido de la guerra.

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Kenia ha sido objetivo de críticas desde Jartum por su papel en la guerra, incluida su decisión de acoger a miembros de las RSF y de una plataforma política aliada que llegó a anunciar la creación de un "gobierno paralelo" en 2025, un paso descrito por Sudán como un intento de "dividir el país" y criticado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien resaltó que la medida "podría provocar un mayor enquistamiento de la crisis".

Nairobi habría expedido además un pasaporte a Algoney Hamdan Dagalo Musa, hermano del líder de las RSF y sometido a sanciones por parte de Estados Unidos, que en febrero de 2026 actualizó su listado para incluir que el alto cargo de los paramilitares contaba con este documento de Kenia y papeles oficiales emitidos por EAU, principal aliado del grupo sudanés.

De esta forma, Idris ha expresado el deseo de Sudán de que las autoridades de Kenia "recapaciten" y "reconozcan" lo negativo de su conducta para las relaciones bilaterales. "Estos países existen desde hace milenios y seguirán existiendo por generaciones. Por lo tanto, no deberían poner en riesgo esta relación geopolítica entre los dos países que están aquí para quedarse", ha remarcado, antes de ahondar en que "nadie se va de África" y en que "nadie se va a alejar físicamente del otro".

El asesor de Al Burhan ha recordado además que la reciente reincorporación de Sudán a la IGAD --en febrero de 2026, tras cerca de dos años de suspensión-- podría jugar un papel en este sentido, dado que Kenia está integrado en este bloqueo regional. "Estamos intentando asegurar que estos países respeten los compromisos de la membresía conjunta en dicha plataforma", ha esgrimido.

Por último, ha reiterado que las autoridades sudanesas "intentan dialogar con todos" para lograr avances hacia la paz, si bien ha matizado que "es muy difícil hablar con alguien mientras te está matando". "En Sudán queremos dialogar con todos. Queremos la paz con todos, y queremos que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos", ha zanjado.