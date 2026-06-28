Implementación plena del acuerdo Mercosur-UE "puede llevar años" en Uruguay, según experto

Montevideo, 28 jun (EFE).- La implementación plena del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se logrará solo si Uruguay acompaña a las empresas a "cumplir con los estándares de la UE" y eso "puede llevar años", advirtió Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay.

La entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur de forma provisional el 1 de mayo ya causó efectos en algunas exportaciones uruguayas: el sector pesquero y el arrocero por ejemplo han colocado productos con arancel cero.

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Más allá de esto, los beneficios por el momento se limitan a unos pocos que ya negociaban por Europa, según advirtió el experto en diálogo con la Agencia EFE.

"Ya hay un beneficio visible en algunos productos que ya tenían aceitada su exportación a la UE y que se ven beneficiados por el aumento de cuotas y la baja de aranceles, pero eso no es el conjunto de las exportaciones de Uruguay", explicó.

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En ese sentido, basándose en un informe llevado a cabo por el Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica en el año 2025 solo quince empresas representaron el 60 % de lo que importó la UE desde Uruguay.

"El gran desafío es ver cómo ensanchas la base de exportación, porque hoy está realmente muy concentrado el comercio", manifestó Bartesaghi.

En el mes de mayo, las exportaciones de bienes desde Uruguay cayeron un 3 % con respecto al mismo mes de 2025 y totalizaron 1.142 millones de dólares. La carne bovina, la celulosa y la soja representaron más del 50 % de las ventas al exterior.

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China se mantuvo como principal destino, mientras que la UE ocupó el segundo lugar con 172 millones de dólares, equivalentes al 16 % del total de lo exportado por el país sudamericano.

El próximo 30 de junio, Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur y a juicio de Bartesaghi, Uruguay debería exigir que el bloque llegue a un acuerdo para la distribución de las cuotas de exportación entre los países que lo integran.

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"Es lamentable que no podamos llegar a un acuerdo y que tengamos que estar en esta lógica de 'primero llegado, primero servido' y competir entre los socios", señaló el experto, lamentando que los miembros del bloque sudamericano hayan caído en el error de "festejar" cuando se le gana al vecino.

Por otra parte, Bartesaghi espera que Uruguay vuelva a insistir en el diálogo con China y que también defienda la flexibilización del bloque, mientras el país sudamericano avanza en su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

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"Uruguay tiene que ser muy cauto en reconocer todo lo bueno que ha hecho el Mercosur con la Unión Europea y todo lo bueno que está generándose con las otras negociaciones, pero sin perder de vista que necesitamos de todas formas en algunos mercados la flexibilización", concluyó. EFE