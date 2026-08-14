Letonia intercepta un dron y Finlandia restringe temporalmente su espacio aéreo y marítimo

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El Ejército de Letonia ha afirmado haber interceptado, en la madrugada de este viernes, un vehículo aéreo no tripulado extranjero que había entrado su territorio, así como las autoridades finlandesas han establecido restricciones temporales a su espacio aéreo y marítimo en la parte este del golfo de Finlandia.

"En la región de Balvi, aviones de combate de la Misión de Patrulla del Espacio Aéreo Báltico de la OTAN han derribado con éxito un vehículo aéreo no tripulado extranjero que había entrado en Letonia como consecuencia de la guerra electromagnética rusa", han informado las Fuerzas Armadas letonas en un comunicado en el cual no han dado más detalles sobre la procedencia del vehículo aéreo.

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A renglón seguido, la autoridad castrense ha señalado que las amenazas al espacio aéreo anunciadas en las regiones de Augsdaugava, Preili, Rezekne, Balvi y Aluksne --todas en el este del país-- ya han finalizado.

Tras aseverar que sus uniformados y los aliados de la OTAN "vigilan constantemente" el espacio aéreo para "garantizar la capacidad de responder de inmediato ante una posible amenaza", el Ejército letón ha advertido que "mientras continúe la agresión de Rusia en Ucrania, es posible que se repitan casos en los cuales un avión no tripulado extranjero entre o se acerque al espacio aéreo" del país.

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Por su parte, las Fuerzas de Defensa finesas han establecido una zona de restricción aérea y marítima temporal en la parte oriental del golfo de Finlandia con objeto "garantizar la seguridad de los transeúntes y la capacidad operativa de las autoridades para hacer frente a posibles drones".

Ya a comienzos del pasado mes de junio, aviones de combate franceses de la OTAN afirmaron haber derribado un dron en el espacio aéreo letón, lo que llevó, al igual que en esta ocasión, a activar una alerta por una posible amenaza aérea y pedir a la población que permaneciera en lugares seguros.

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