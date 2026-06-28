Al menos siete muertos en accidentes acuáticos durante el fin de semana de calor extremo en Alemania

Al menos siete personas han muerto este fin de semana en accidentes acuáticos en Alemania durante el fin de semana, según el último balance policial, consecuencia en parte por la una ola de calor que está llevando a la población a buscar refugio en lagos y ríos para refrescarse.

Dos de ellas murieron en sendos accidentes acuáticos en Berlín. En un incidente, un grupo que se encontraba en una lancha neumática encontró a un hombre inconsciente por la tarde en Jungfernheideteich, un lago artificial en un parque público al oeste de Berlín.

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El hombre, de 42 años, fue rescatado del agua e intentaron reanimarlo, pero los servicios de Emergencia confirmaron posteriormente su fallecimiento en el lugar.

En un segundo incidente, en Tempelhofer Hafen, un puerto urbano de Berlín, un hombre de 51 años fue encontrado flotando sin vida en el agua. Los bomberos lo recuperaron, pero solo pudieron confirmar su muerte.

Además, la Policía informó que un hombre de 27 años se ahogó en el río Neckar, cerca de la ciudad de Heidelberg, en el suroeste del país, el sábado, mientras que un hombre de 30 años falleció en un lago cerca de Mannheim. También se ha informado de la desaparición de un niño en el canal Rin-Herne, en el oeste de Alemania.

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En el estado central de Hesse, se recuperó el cuerpo de un hombre de 40 años de un lago cerca de Frankfurt.

El viernes, un hombre de 45 años murió tras ser rescatado del agua en un lago cerca de Dortmund, mientras que un niño de 8 años fue hallado muerto tras una búsqueda en un lago cerca de Hannover.

Los cuerpos de dos ancianos nadadores también fueron recuperados del lago Constanza, en la frontera de Alemania con Suiza y Austria, el viernes, después de que saltaran al agua desde una embarcación alquilada el día anterior y desaparecieran.

Alemania ha sufrido una ola de calor extrema durante varios días, con temperaturas que alcanzan o superan los 40ºC en muchas zonas. La localidad de Drewitz, en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, ha registrado este sábado una temperatura de 41,5ºC, un récord absoluto para el Servicio Meteorológico Alemán.

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